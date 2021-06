La serie HBO Juego de Tronos vuelve a Cáceres y Trujillo en octubre a grabar una precuela

Ep.

La serie de HBO Juego de Tronos, que concluyó la emisión de su octava temporada en mayo de 2019, va a grabar una precuela y ha vuelto a elegir las ciudades extremeñas de Cáceres y Trujillo como escenarios naturales para rodar algunas de sus escenas.



El equipo de rodaje llegará a la provincia cacereña el próximo mes de octubre y permanecerá tres semanas rodando en los cascos antiguos de Cáceres y Trujillo, como ya hizo en diciembre de 2016 cuando eligió estas mismas localizaciones además del paraje natural de los Barruecos en Malpartida de Cáceres para grabar algunos capítulos de la séptima temporada.



El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha confirmado este martes que el Ayuntamiento está trabajando desde hace dos meses con la productora de Juego de Tronos para coordinar todo el trabajo y las necesidades técnicas del rodaje con el objetivo de que "salga todo lo mejor posible".



"No solo es que vuelva Juego de Tronos sino que Cáceres va a ser un escenario muy importante en esta precuela y va a dar mucho que hablar", ha añadido el regidor, que ha resaltado que esta noticia será "muy positiva" para la ciudad por el tirón turístico que tiene una de las series más premiadas.



La precuela se titulará 'House of the Dragon' y la historia se situará 300 años antes para conocer los inicios de la dinastía de los Targaryen y su reinado en Poniente. Está previsto que tenga diez capítulos y que se estrene en la primavera de 2022.



Antes del desembarco de Juego de Tronos en Cáceres, la ciudad volverá a ser escenario de grabaciones a finales de julio cuando está previsto que se ruede la serie española 'Sequía' con actores como Rodolfo Sancho, Elena Rivera, Miguel Ángel Muñoz y Myriam Gallego, entre otros.