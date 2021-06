El Brujo y 'Anfitrión' despiden el Festival Teatro Clásico Cáceres con entradas agotadas

El Festival de Teatro Clásico de Cáceres se despide este fin de semana con la presencia del actor Rafael Álvarez El Brujo en el monólogo El Lazarillo de Tormes, y de Pepón Nieto al frente de una troupe circense en Anfitrión, de Molière. Las localidades para estos dos espectáculos están agotadas.

Además, el encuentro teatral completa su programación con el estreno en la noche de este viernes de El Siglo de Oro y la diáspora sefardí y la representación de Mansaborá, para niños, este sábado.

Concretamente, Rafael Álvarez El Brujo dedica el festival dos funciones de El Lazarillo de Tormes (este viernes y el sábado en la plaza de las Veletas, 22:30 horas), uno de sus montajes más celebrados, que el actor recupera en homenaje a Fernando Fernán Gómez, autor de la versión de la novela anónima del sigo XVI.



El Brujo estrenó en 1990 su montaje teatral. En 2000 lo llevó al cine en una película dirigida por Fernando Fernán Gómez, cuya adaptación del texto anónimo es la que vuelve ahora a representar en teatros. Fiel aliado del festival cacereño, el actor regresa a su escenario con este espectáculo de una de las obras fundacionales de la literatura española.



El relato de la vida de un niño que pasa de amo en amo y tiene que ingeniárselas para sobrevivir y no morir de hambre en una España pobre y de fuertes divisiones sociales, afronta, según El Brujo, "un problema universal: hoy también la apetencia actual se mueve en torno a la ambición y el poder".



SABIDURÍA TEATRAL



El actor señala, en un texto escrito para presentar este montaje, que "antes al igual que ahora, no se puede ser feliz en un mundo desgraciado, porque las vidas maltratadas tienen que ver con la tuya. Al menos yo no puedo". De nuevo, el actor, solo en escena, dominando el espacio y demostrando su sabiduría teatral.



El cierre de Escena Clásica (domingo, plaza de las Veletas, 22,30 horas) vendrá de la mano de Molière y la versión que ha escrito Juan Carlos Rubio de Anfitrión. Un elenco de actores populares como Pepón Nieto, Toni Acosta, Fele Martínez, Paco Tous interpretan esta comedia ambientada en el circo, basada a su vez en el clásico latino de Plauto.



El Anfitrión que ha concebido Juan Carlos Rubio es un relato sobre la suplantación de identidades en el que Júpiter y su hijo Mercurio reemplazan las de un general y su criado para que el dios del Olimpo seduzca a la mujer del general, ausente en la guerra, según informa el certamen en una nota de prensa.



Rubio, que dirige también la función, ha destacado en esta obra fundamentalmente de enredos, el papel de las mujeres, "convertidas no en simples peones en el varonil tablero de juego sino en verdaderos motores codo con codo con los personajes masculinos".



LA DIÁSPORA SEFARDÍ



La Escena Clásica completa su programación con el estreno de la cuarta coproducción promovida por el festival, en este caso con el grupo Milo Ke Mandarini (este viernes en la iglesia de Santa Mateo, 20:30 horas). Esta formación musical ha concebido El siglo de Oro y la diáspora sefardí como un viaje por la música de la diáspora sefardí (judíos expulsados de España en el siglo XV) y la del Siglo de Oro español. Para ello, Milo Ke Mandarini empleará instrumentos españoles y de los países donde se afincaron los sefardíes.



Y este sábado Mansaborá (Gran Teatro, 12:30 horas) recrea la leyenda cacereña de la Mansa Alborada sobre la historia de amor de una árabe y un caballero cristiano. La compañía extremeña Maltravieso pone humor a este relato sobre el Cáceres de 1229, entonces una ciudad árabe en la que convivían tres culturas: árabes, judíos, cristianos... La llegada de las tropas del Rey Alfonso IX en campaña de reconquista del territorio alterará la vida de sus ciudadanos.



En el cierre del festival también concluyen sus secciones paralelas. El taller infantil Vístete de clásico (sábado, parque Gloria Fuertes, 12:00 horas) estará dedicado a la elaboración de trajes con material de reciclaje. En el Gran Teatro, el grupo extremeño Vistequienteviste ofrece, ya con el aforo completo, la última función de A versos, de microteatro para bebés (domingo, 12:00 horas).



Emulsión Teatro también representa el domingo Don Quijote y El conde Lucanor, una historia de guiñol (parque de Gloria Fuertes, 12:30 horas), en torno a varios personajes de la literatura clásica con una intención didáctica.



Por último, la sesión para adultos de La noche golfa propone, de la mano de Sergio Pérez, Intrigas y perversiones de la corte (26 de junio en El corral de las cigüeñas), una incursión en la corte española a modo de crónica rosa de las relaciones entre hombres y mujeres, concluye el festival.