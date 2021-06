El Festival Europa Sur se traslada a Valdefuentes tras una década celebrándose en Cáceres

El XI Festival Hispano Luso Europa Sur "hace las maletas" y se traslada este año a Valdefuentes, donde se celebrará los días 1 y 2 de octubre, tras una década celebrándose en Cáceres.

En concreto, la Asociación Cultural Bon Vivant, organizadora de este festival, ha decidido trasladar su celebración a la localidad cacereña de Valdefuentes, debido a la "desidia de las instituciones locales" de la capital cacereña, según ha señalado en una nota de prensa.

Por este motivo, Valdefuentes será la sede de la undécima edición del Festival Europa Sur, que será de carácter gratuito y constarán con un cartel formado por seis grupos que son La Frontera; The Refrescos; Micky y los Colosos del Ritmo; The Manchesters; Descartados y The Bar-Kings.

En esta ocasión, el certamen se celebrará en la plaza de toros de Valdefuentes los días 1 y 2 de octubre, coincidiendo con la reconocida fiesta de Los Tableros.

Finalmente, y como viene siendo habitual, dentro de Europa Sur se celebrará de forma paralela el Rally Ibérico de Scooters Clásicas, que supone "un encuentro pionero para los amantes de las vespas y lambrettas de ambos países".