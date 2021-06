Pepa Rus protagoniza monólogo cómico '¡Viva la Pepa!', en Teatro Bellas Artes de Madrid

La intérprete, humorista y cantante gaditana Pepa Rus (Chiclana de la Frontera, 1985) protagoniza el monólogo cómico ¡Viva la Pepa!, dirigido por Juan Luis Iborra, escrito por él mismo junto a Sonia Gómez y coproducido por Pentación Espectáculos, Deleite Producciones y Juan Luis Iborra.

No es la primera vez que Rus e Iborra trabajan juntos. En 2010, la actriz se puso a las órdenes del director por primera vez en Historias de un karaoke y, posteriormente, en 2017, en Un chico de revista, ambas obras producción de Pentación.

Tras su estreno en la Mostra de Teatro de Alfaz del Pi (Alicante), ¡Viva la Pepa! llega ahora al Teatro Bellas Artes de Madrid donde hará temporada desde el 30 de junio hasta el 8 de agosto, antes de retomar su gira por el territorio nacional.

El multipremiado y prolífico director explica cómo nació esta tercera colaboración entre los dos: "Pepa había visto Gibraltareña (con Elisa Matilla) y me dijo que le escribiera algo así. Así que me puse a escribir y, cuando llevaba 5 hojas y se las di y le dije: si te gusta esto, sigo. Y le gustó. Quería escribir una comedia, pero con mucho sentimiento y mucho pellizco de corazón, y me salió este personaje tan bonito con el que Pepa está que se sale, porque cuando escribes un traje a medida se nota mucho".

El título le vino enseguida ("sin él no sé escribir, porque me marca una guía"), asegura Iborra, que considera ¡Viva la Pepa! una obra "sobre la libertad de poder llegar a ser quien quieras, y sobre los "juguetes rotos de la sociedad actual".

Por supuesto, en un país en el que las elecciones "no acaban nunca", la función es también una crítica "a la política que se hace actualmente, por lo que siempre va a estar de moda", añade.

"Me apasionó el texto en cuanto lo leí porque, contra todo pronóstico, una buena mujer llega a la política", asegura por su parte Pepa Rus, que explica que, aunque el azar cambia la vida de esta persona al principio parece que para bien, "se va viendo que acaba por ser un poco juguete roto".

Aunque, el apoyo de Juan Luis Iborra y su texto "es muy importante", para la actriz gaditana supone "un vértigo muy grande estar sola por primera vez en el escenario y tener que mantener la atención del espectador, durante los 70 minutos que dura la función".

Tanto para la actriz como para el director este es el momento perfecto para hacer ¡Viva la Pepa! porque, "con todo lo que está pasando en todos los niveles del escalafón público institucional, es interesante ver lo que le pasa a una buena persona cuando llega a la política".

Sinopsis

Pepa es una mujer sin futuro, madre soltera de dos gemelas que vive la vida alimentada tan solo por el aire que respira y, quizá, por la positividad y la sonrisa que nunca pierde ante tanta amargura.



Pero de pronto todo cambia y, de la noche a la mañana, se convierte sin quererlo en una heroína. Los medios de comunicación hacen de ella la persona más popular del momento y políticos, periodistas y programas de televisión se la disputan.

Su vida gris parece volverse rosa y las promesas de ayudas para sus hijos, para su alquiler, para todo, poco a poco se olvidan.

Ante tanta mentira, Pepa decide dar un puñetazo sobre la mesa y tomar las riendas aprovechando que todavía no ha perdido del todo la popularidad. Quiere ser alcaldesa de su ciudad, Melilla. ¿Quién ha dicho que no puede serlo?