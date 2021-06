José María Merino presenta en Badajoz la obra 'Noticias del Antropoceno'

El miembro de la Real Academia Española de la Lengua, José María Merino, ha presentado en la 40º Feria del Libro de Badajoz su obra 'Noticias del Antropoceno' con la que regresa al género del relato.

Premio Nacional de Narrativa y Premio Nacional de la Crítica, Merino comenzaba su intervención en la Feria del Libro hablando de la situación del libro, el elemento que ha transformado nuestra tradición y cultura y que recoge nuestras vidas.

"El libro no es un objeto arcaico, no deja de funcionar, no se borra, no pierde, hay que defender la existencia del libro", según indica el Ayuntamiento de Badajoz en una nota de prensa.

También ha señalado que se trata de una colección de cuentos que giran en torno a los fenómenos que conforman nuestro presente, nuestras vidas y dibujan el futuro impredecible, y que el título que el autor ha escogido para ese material temático ha sido "muy meditado".

De esta forma, las noticias llevan al lector a los medios de comunicación y el día a día que vivimos, ha continuado, junto con que Antropoceno es la época geológica en la que nos hallamos y que habría dejado atrás la del Holoceno, para dar paso a un tiempo en el que la acción humana impacta globalmente en el ecosistema hasta transformarlo.

En esta ocasión, Merino se mueve en la obra entre el final melancólico y un futuro impredecible, pero siempre con una gran carga de ironía para que así el lector no se agobie con tantas noticias negativas.

Los personajes asisten a los mensajes que grita la Tierra: nos encontramos ante una nueva era, el de su transformación por la acción humana y el del cambio en las relaciones entre las personas propiciado por los avances tecnológicos.

Para el autor, la obra es un modo de confesión, siempre con un tono de humor que invite al lector a seguir en la lectura.

Merino, que alterna cuentos y novelas en su producción literaria, ha sido galardonado con los premios Novelas y Cuentos por 'Novela de Andrés Choz' (1976), de la Crítica por 'La orilla oscura' (1985), Nacional de Literatura Juvenil por 'Los trenes del verano-No soy un libro' (1993) o el Miguel Delibes de Narrativa por 'Las visiones de Lucrecia' (1996).

También con el NH de Relatos por 'Días imaginarios' (Seix Barral, 2002), Ramón Gómez de la Serna de Narrativa por 'El heredero' (2003), Gonzalo Torrente Ballester de Narrativa por 'El lugar sin culpa' (2007) y Salambó por los microrrelatos de 'La glorieta de los fugitivos' (2007).

Ha publicado también otras novelas, libros de relatos y antologías de cuentos y leyendas. El volumen 'Cumpleaños lejos de casa' (Seix Barral, 2006) reúne su poesía completa; en 'Ficción continua' (Seix Barral, 2004) escribió sobre la invención literaria, y sobre el insomnio en 'Tres semanas de mal dormir' (Seix Barral, Únicos, 2006).

Sus obras se han traducido a diversas lenguas, y sus relatos, recogidos muchos de ellos en 'Cincuenta cuentos y una fábula' (1997), se incluyen en todas las antologías españolas importantes de los últimos años. Premio Castilla y León de las Letras 2009, es miembro de la Real Academia Española.