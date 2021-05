'Las Hurdes, tierra de mujeres' se expone en Pintores 10 de la Diputación de Cáceres

La muestra 'Las Hurdes, tierra de mujeres' se expone en el edificio Pintores 10 de la Diputación de Cáceres, donde se podrán ver hasta el 10 de junio 27 retratos de gran formato, realizados por el fotógrafo José Benito Ruiz, que cuentan historias personales que han ido construyendo la vida de la comarca cacereña.



En concreto, se trata de un recorrido por el devenir de los años a través de estas fotografías que representan el valor de una generación de mujeres de Las Hurdes, que "supieron sobrevivir, luchar y avanzar en una comarca con circunstancias especialmente difíciles, como las que se vivieron en otras zonas rurales del país", ha señalado diputado de Cultura, Fernando Grande en la inauguración de la muestra, en la que ha estado acompañado del presidente de la asociación AlmaHurdes, Jesús M. Santos, asociación organizadora de la exposición.



Así pues, cada uno de los retratos de estas mujeres, con más de ochenta años y alguna muy cercana a los cien, va acompañado de otra fotografía y datos biográficos, que acercan a la trayectoria personal de cada una de las protagonistas. Además, el proyecto 'las Hurdes, tierra de mujeres' incluye un libro, que va ya por su tercera edición, que recoge los testimonios personales de las 27 mujeres, narrados por ellas mismas.



En este sentido, el diputado ha reiterado la relevancia de una exposición que "reivindica la memoria de unas personas y una generación excepcionales e irrepetibles". "Nunca será suficiente el reconocimiento", ha sostenido Grande Cano, quien ha conminado a seguir los pasos "de una mujer que nos enseñó mucho en la reivindicación y el orgullo de nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras hermanas, en definitiva, las mujeres de nuestros pueblos".



Con estas palabras se refería a la que fuera presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, fallecida el pasado 24 de diciembre y que se comprometió a traer esta muestra a Cáceres, que la pandemia obligó a retrasar, según informa la Institución provincial cacereña en una nota de prensa.



"Ella quiso que esta muestra tuviera su lugar aquí, en la sala de exposiciones que la Diputación de Cáceres tiene en Pintores 10, y la pandemia no lo ha permitido hasta ahora, pero tenemos que recordar su empeño, su compromiso con todo lo que suponía reivindicar la figura de la mujer, y, de forma muy especial, el papel de la mujer en el medio rural", ha apostillado.



También Jesús M. Santos ha recordado que esta exposición ha sido posible gracias a la colaboración de la Diputación de Cáceres y, en particular, de Rosario Cordero, porque "su compromiso con la reivindicación del papel de la mujer en el ámbito rural y su estímulo personal hicieron posible que esta iniciativa saliera adelante".



Santos, a través de una de las fotografías que se exponen, ha explicado el alma de la exposición. Se trata de una imagen en la que nieta y abuela se reencuentran, las dos se llaman Marina y se comunican a través de un gesto, una caricia, debido al Alzheimer que padece la abuela.



"La caricia que esa niña transmite es lo que realmente nosotros queríamos hacer en relación a todas las personas que están aquí y a las que ella representa. Queremos expresar nuestro afecto, nuestro reconocimiento y poner en valor que, sin ellas, hoy, seguramente Las Hurdes no existirían", ha concluido.



TRAYECTORIA DEL FOTÓGRAFO



José Benito Ruiz es reconocido internacionalmente por una obra centrada en la naturaleza y la etnografía. También desarrolla talleres y actividades formativas en distintos países del norte de Europa, África y América. Durante años ha impartido sus enseñanzas en Las Hurdes, en Cambroncino, y su colaboración en este proyecto ha sido completamente desinteresada.



Por tanto, la exposición, que ya ha recorrido la comarca hurdana, Hervás, Mérida, Plasencia o Salamanca, se podrá ver hasta el 10 de junio en la Sala de exposiciones de Pintores 10, en Cáceres, de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas. Los sábados y domingos está cerrado.