Cáceres reúne a Spin Offs, Charly González, Rubén Rubio y Bambikina en el Gran Teatro

El programa CácerEs Cultura reúne este fin de semana a Spin Offs, Charly González, Rubén Rubio y Bambikina en dos actuaciones el sábado, en el Auditorio del Parque del Príncipe y otras dos el domingo que, ante previsión de lluvia, serán en el Gran Teatro, todas a partir de las 20,30 horas.

El sábado actuarán Spin Offs y Charly González. La banda extremeña de rock clásico de los 60's y 70's Spin Offs presenta su segundo trabajo autoproducido (The Cry of the Mandrake), compuesto por seis temas, y las canciones de primer EP (The Catcher in the Rye) lanzado en marzo de 2020.

Sus cuatro componentes: María Monterroso (voz), David Andrino (guitarra), Víctor Sánchez (bajo) y Fran Pérez (batería) son originarios Aldeacentenera y Almendralejo y confluyeron en Spin Offs a finales de 2019.

Por su parte el músico y productor extremeño Charly González ofrecerá un adelanto de su nuevo disco, Hacia el otro lado. El disco, cantado en español, incluye temas gestados durante la pandemia, y en él predomina el blues y el rithm and blues, con pinceladas de folk-country, swing-jazz y reggae.

González interpretará, además, temas de su época en Póker de Blues, grupo señero de los 90, y una selección de su anterior disco The last sun. Pionero de la música de blues en Extremadura, al músico le acompañará su banda, formada por Lalo González (batería), Alex Ordóñez (bajo), Curro Álvarez (guitarra), Juanlu Rabazo (saxo) y Toni Martín (trombón).

EL DOMINGO

Con una fusión de funk, jazz y rock, la música del bajista cacereño Rubén Rubio se presenta en el Gran Teatro, por la previsión de lluvia, el domingo con su nuevo disco, Inexorable, en un concierto en el que cantará, además, temas de su primer trabajo, Biondo, de hace una década y por el que recibió el premio al Mejor Solista en los Premios Extremeña Sonora de 2011.

Cinco músicos le acompañarán: David Lerman (saxo), Pepe Rincón (trompeta), Alberto Barrero (guitarra eléctrica), Álvaro Rodríguez (teclados), Juanjo Frontela (batería). Además de en su propia música, Rubio ha trabajado como músico de sesión en grabaciones y directos con artistas como Chenoa, Ana Belén o Miguel Ríos.

El cierre del ciclo 'Música en el Parque' lo pone la cantante de Jaraíz de la Vera Bambikina, que sustituirá al previsto grupo Swing Ton ni Song, suspendido porque tres de sus componentes se encuentran confinados a causa del coronavirus.

Bambikina es el nombre artístico de Esther Méndez, cuyo último disco es Túnel, una obra que refleja la lucha contra los trastornos de ansiedad que la propia intérprete sufrió, informa la organización de CácerEs Cultura.

La artista había grabado previamente dos discos (Referencias, 2016, y El pájaro que trago el fuego, 2018) y un EP (Caravana, 2014). Ha tocado en salas y festivales de la geografía española (Sonorama Ribera, Dcode, Actual, Teatro Lara de Madrid, Womad de Cáceres e Inglaterra).