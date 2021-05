El extremeño Gene García presenta su trabajo discográfico "GeneSis" este jueves en Badajoz

Ep.

El músico extremeño Gene García presentará su trabajo discográfico "GeneSis" este próximo jueves, 6 de mayo, en el Teatro López de Ayala de Badajoz, a las 20,30 horas.

"GeneSis", el nuevo trabajo discográfico del artista extremeño, consta de ocho canciones originales y tres versiones revisadas como la canción "Isn't It A Pity" de George Harrison, que cuenta con la participación de la Orquesta Sinfónica de Extremadura, el tema "Just The Way You Are" de Billy Joel y "Soul to Soul" del cubano Tito Gómez.

Gene García, voz y armónica, emerge del Blues militando en bandas como "Los Inlavables", "The Reverendoes", ha compartido escenario con formaciones y artistas de tanto peso como The Blues Brothers, The Pogues, Mick Taylor o Los Lobos, informa en nota de prensa The Borderline Music.

Con un bagaje de más de 30 años de trayectoria profesional, el artista pacense presenta "GeneSis", su primer trabajo en solitario bajo la producción de Antonio Vega y del propio artista.