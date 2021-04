Los Premios Pop Eye regresan en noviembre a Plasencia con un cartel de Mariscal y Mariné

El diseñador gráfico, tipógrafo y comunicador madrileño, Óscar Mariné (Premio Pop Eye de Artes Plásticas 2016) y el ilustrador y diseñador valenciano Javier Mariscal (Premio Pop Eye de Artes Plásticas 2019) han unido por primera vez sus fuerzas y su talento para crear la nueva marca, la nueva identidad y el cartel de los Premios Nacionales de la Música y las Artes 2021.

En concreto, la cita se celebrará en Plasencia (Cáceres) por segundo año consecutivo, los días 19 y 20 del próximo mes de noviembre.

La obra resultante, creada por dos de las figuras más relevantes del arte y el diseño español de los últimos 50 años, ha supuesto el alumbramiento de un cartel que resume "muy bien" los mundos de ambos creadores.

Se trata de un cartel en el que el diálogo entre ambos artistas prevalece por encima de sus respectivas inspiraciones individuales. "Un todo en el que se suman los talentos particulares para lograr la síntesis perfecta, una comunicación hasta ahora inédita, un delicioso encuentro que ha propiciado una obra que es una explosión de colorido pop, sugerencias simbólicas y modernidad canalla", tal y como señala en una nota de prensa la organización de los Pop Eye.

Un trabajo "inteligente, que funciona como un travieso espejo de juegos y guiños entre dos artistas geniales y los POP EYE..., una en definitiva simbología tipográfica que funciona como un excelente vehículo de expresión de ese mundo, el de la Música y la Cultura, que quiere retratar y al que quiere rendir homenaje".

"Un universo que está implícito en la propia e íntima educación sentimental de los dos genios, ahora cómplices", incide. Dos genios que proceden y se nutren de la Cultura Pop. Dos orfebres que sacan brillo a la Cultura Pop. Esa es la principal razón por la que mantienen ese "indisimulado idilio" con los POP EYE.

Unos galardones de los que ellos han formado parte y que se encargan de festejar, desde hace 15 años y con "sincera admiración", el "enorme caudal de talento" que bulle en el país. Unos premios que, en palabras de Oscar Mariné, "son una marca poderosísima" de la Cultura española.

"Todo surgió a raíz de una llamada que me hizo Óscar Mariné", explica Juan Pedro González, director de los POP EYE: "Me dice que tenemos que crear una imagen única para visualizar algo tan potente como los POP EYE. Entonces, se ofrece a diseñar un logo para los Premios y me propone que el diseñador del cartel de la XV edición sea Javier Mariscal, Premio Nacional de Diseño y Premio Pop Eye 2019. Me entra el vértigo. ¿Cómo voy a poner en compromiso, me pregunto, a 2 de los mejores artistas españoles de los últimos 50 años?

"Tú no eres consciente de lo que tienes y de lo que estás haciendo por la Cultura española desde hace años", me dice. "Tienes que generar una comunicación visual acorde a la marca tan única que tienes", añadió. Ante esas palabras llamó a Javier Mariscal para trasladarle la "locura" que proponía Mariné. "Me parece una idea fenomenal. Cuenta conmigo, claro", concluye.