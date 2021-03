Fotolibro Alma y Memoria recogerá celebraciones extremeñas de mayor raigrambre y tradición

Ep

Concretamente, se trata de un fotolibro, titulado 'Alma y memoria', con el que buscan "proteger, recuperar y preservar" las celebraciones de "mayor raigambre y tradición" de Extremadura.



Un fotolibro en el que un breve texto acompañará a una colección de imágenes que "reflejan los momentos más impactantes y emotivos de estas representaciones de gran raigambre en la cultura popular", y del que se ha puesto en marcha un 'crowfunding' para sufragar la edición del volumen I.



Así, el fotógrafo Jorge Armestar ha explicado que "no es una guía de festejos, sino que va mucho más allá", ya que este proyecto trata de "explicar con fotografías y un texto corto el 'alma' de la celebración, por qué se celebra, qué representa, cuál es su origen (en la mayoría de las ocasiones precristiano) y qué significa cada elemento, ya que todas tienen una enorme carga simbólica".



Este proyecto nace de la curiosidad de Armestar, que ha recorrido las distintas fiestas con su cámara, aportando una visión diferente, según relata en una nota de prensa. "Cuando te metes de lleno, cuando te implicas, te das cuenta de que en general se transmiten visiones muy superficiales de lo que en realidad simboliza la celebración; te sorprende la cantidad de cultura popular arraigada que hay ahí, la belleza de las tradiciones y cómo todo lo que ocurre a tu alrededor tiene un significado profundo", explica el fotógrafo.



Ese es uno de los motores del fotolibro, que busca "dar una visión completa y precisa, alejada de tópicos", así como mantener la tradición, ya que Armestar ha "visto con gran pena cómo muchas de estas fiestas, de esta riqueza cultural, están en peligro".



Y es que "sus protagonistas, los que mantienen en pie la tradición, son mayores, y muchas celebraciones se dan en lugares donde la despoblación ha castigado con dureza la zona, apenas queda gente joven que pueda mantener viva la llama", relata el fotógrafo, que considera que no se debe "permitir que desaparezcan, forman parte de nuestra identidad".



CROWFUNDING PARA SU EDICIÓN



A la hora de poner en marcha su idea, Jorge Armestar ha contado con Israel J. Espino, una periodista que lleva muchos años estudiando mitos, leyendas y creencias de Extremadura, y cuyos textos en este fotolibro "funcionan al modo de guía introductoria, aportando la información precisa que luego revela la colección de imágenes".



Para llevar a cabo la edición en papel del fotolibro, se ha recurrido al 'crowfunding', a través de la plataforma Verkami, de tal forma que toda aquella persona, empresa o institución que quiera, puede colaborar a través de esta vía, en la que se podrán aportar desde 20 euros hasta 340 euros.



Con ello,se pretende financiar una cantidad suficiente de ejemplares que no solo sirvan para distribuirlos en Extremadura, sino para dar continuidad al proyecto.



"Mi idea es que después de este Volumen I, dedicado a la provincia de Cáceres, nazca un Volumen II para la de Badajoz, y de ahí vayamos haciendo sucesivos volúmenes con las fiestas más tradicionales y representativas de la cultura de toda España y, por qué no, Portugal", ha explicado Armestar.



Se trata de gestar una "enciclopedia visual de nuestras tradiciones para darlas a conocer y revitalizarlas", relata el fotógrafo, que añade que "es un proyecto cien por cien extremeño, ya que tanto la edición, como el diseño y la impresión son de empresas de aquí".



Cabe destacar que las fiestas incluidas el Volumen I de este fotolibro, dedicado a la provincia de Cáceres, son La Chicharrona y La Carvonchá; La Maya; El Capazo; Los Empalaos; Los Escobazos; El Peropalo; Los Negritos; Carnaval Hurdano; Las Carantoñas, y Jarramplas.