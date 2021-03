La Real Sociedad Económica y Fundación CB lanzan un premio internacional de pintura

Ep.

La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Badajoz y Fundación CB han lanzado un premio internacional de pintura en homenaje al pintor extremeño Francisco Pedraja Muñoz, con una periodicidad bianual, temática, soporte y técnica pictórica libres y que concederá 7.000 euros entre 4.000 para el primero, 2.000 para el segundo y 1.000 para el tercero.



Los presidentes de ambas instituciones, Emilio Cruz y Emilio Vázquez, respectivamente, han presentado este premio internacional de pintura en una rueda de prensa en la sede de la Económica que ha contado con la presencia del hijo de Francisco Pedraja; del artista, profesor universitario y experto en Pedraja, Zacarías Calzado, y de la concejala de Cultura, Paloma Morcillo.



Emilio Cruz ha explicado en su intervención que en la Económica llevaban años "madurando" este premio, pero que "se demoraba" como "casi siempre" les ocurre porque "normalmente" tienen más ideas que posibilidades económicas para llevarlas a cabo, pero que ha sucedido algo similar a lo que les pasó con el Premio de Periodismo 'Francisco Rodríguez Arias', en el que a los tres años fue el Ayuntamiento de Badajoz el que se encargó de organizar y otorgar este galardón incluido en los Premios Ciudad de Badajoz.



De modo similar, con este premio de pintura ha sido Fundación CB la que "rápidamente" ha tomado "la batuta" y van a encargarse de organizarlo cada dos años con la "modesta" colaboración de la sociedad que preside, ha continuado, mientras que sobre el nombre que recibe esta distinción ha remarcado que "no hubo ninguna duda" en ambas organizaciones para que recibiese el de Francisco Pedraja Muñoz.



Al respecto, Cruz ha ensalzado que es presidente honorífico de la Real Sociedad Económica, que presidió durante 27 años, y que ha sido socio activo de la misma durante una época en la que "si no hubiera sido por su actividad no estaríamos hoy aquí".



También ha destacado su "importancia" como artista, pero también como persona culta y ciudadano de Badajoz, y que ha sido una "institución" en la capital pacense que, en su opinión, "todavía no ha sido suficientemente reconocida en Badajoz", mientras que Emilio Vázquez ha ensalzado también su figura como el pintor "más representativo de los dos últimos tercios del siglo XX" y que "fue todo en la Económica".



"Durante más de 60 años Paco Pedraja ha ocupado los lugares primigenios de la cultura de la ciudad, fue director del Museo de Bellas Artes, profesor de la Universidad en la Facultad de Educación durante muchísimos años", ha recordado, junto con que es una figura "señera" que "merece" este homenaje "como un gran artista, como una gran persona y un hombre fundamentalmente hecho para la cultura y por la cultura", y que el premio hace "una grandísima justicia" con Pedraja.



En relación al Premio Internacional de Pintura 'Francisco Pedraja', Emilio Vázquez ha incidido en que como miembro de la junta directiva de la Económica y "después de muchísimo discutir, batallar y buscar soluciones" a este galardón llegaron a un acuerdo, ante lo cual ha agradecido el "buen hacer" del director general de Fundación CB, Emilio Jiménez, que planificó el tema y estableció como podían ser las bases, por lo que él personalmente "no tenía más que acceder y aceptar la propuesta" de la Económica, que creó la Caja de Badajoz de la que procede la fundación.



Seguidamente, Zacarías Calzado ha realizado una semblanza de Francisco Pedraja Muñoz como una figura "esencial" en la historia del arte español y "no solamente el extremeño" y un pintor "comprometido con la sociedad", además de un "gran humanista" que a sus 93 años "está en los momentos últimos de la creación artística, ya piensa más que trabaja" y ante lo cual ha confiado en que dure "todavía muchísimos años más y pueda seguir aportando o físicamente o intelectualmente mejores modos y nuevas aportaciones a la evolución de la expresión artística en Extremadura".



Por su parte, el hijo del pintor, Francisco Pedraja, ha agradecido "profundamente" y "enormemente" en nombre de su padre y su familia este "gesto" a ambas instituciones y a sus presidentes, a las que "quiere" y en las que ha dejado "prácticamente su vida".



"Estaba emocionado realmente, cuando conoció la noticia y hablé con él me dijo que os transmitiera un profundo agradecimiento", ha apuntado, al tiempo que ha felicitado que en los actuales momentos "tan convulsos", y siguiendo la "naturaleza optimista" de su padre, es "una gran noticia" que surjan iniciativas "tan luminosas y tan interesantes" como este premio



BASES DEL PREMIO DE PINTURA



Según las bases del Premio Internacional de Pintura 'Francisco Pedraja', pueden participar, independientemente de su nacionalidad o lugar de residencia, todos los autores que lo deseen, y los trabajos presentados podrán realizarse de manera individual o en equipo, premiándose la obra y no el número de personas que lo realicen. Las obras podrán ser seleccionadas para la realización de exposiciones y la publicación de un catálogo.



Los originales deben reunir requisitos tales como ser original e inédita y que no haya participado en ninguna exposición, ni estar seleccionada, ni premiada, ni pendiente de fallado de otros certámenes. Deberá presentarse de forma anónima acompañada de una plica o sobre cerrado con el título de la obra y los datos personales del autor, de lunes a viernes de 9,00 a 15,00 horas entre los días 10 de marzo y 30 de septiembre en la Residencia Universitaria Rucab.



El jurado estará compuesto por los presidentes de Fundación CB y la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País o las personas en quienes deleguen y por personalidades de reconocido prestigio en el mundo de la pintura y las bellas artes, mientras que el fallo se dará a conocer no más tarde del 30 de noviembre y se entregará en un acto público que organizará la fundación con la presencia de los autores galardonados.