Gran Teatro Cáceres acoge concierto bandas sonoras al piano y la obra 'Divinas palabras'

Un concierto de bandas sonoras interpretadas al piano por el cacereño Antonio Luis Suárez y la obra 'Divinas palabras' del Centro Dramático Nacional, son las próximas citas en la agenda cultural del Gran Teatro de Cáceres para el fin de semana.

Concretamente, este sábado, 27 de febrero, se subirá al escenario la obra de Valle Inclán con dramaturgia y dirección de José Carlos Plaza. La cita será a las 19:30 horas cuando el teatro cacereño acoja este montaje de la literatura española habitado con imágenes ancestrales de muerte, fanatismo, ingenuidad, barbarismo, codicia, avaricia y lujuria.

'Divinas palabras' es una de las obras más universales de la historia literaria española que "no ha perdido en este siglo XXI ni un ápice de su poder corrosivo", asegura la productora. Con una duración aproximada de 110 minutos, está recomendada a partir de 14 años.

Por su parte, el viernes, día 26, será la música la protagonista de mano del pianista Antonio Luis Suárez, quien descubrirá el gran potencial de este instrumento a la hora de acompañar a las primeras películas de cine mudo y, posteriormente, a las bandas sonoras de muchos films.

En esta ocasión, el concierto recorre grandes bandas sonoras de películas que son historia, ya bien por su semblante más cinematográfico o por la particularidad musical de las obras.

Así, desde Chaplin, o el ragtime The Entertainer" de la película El Golpe, pasando por El Padrino o la Leyenda del pianista en el océano, Love Story, Forrest Gum, Nothing hill, El oboe de Gabriel, el guarda-espaldas, Piratas del caribe, etc.

Cabe destacar que las entradas para estos dos espectáculos están a la venta en la web del Gran Teatro o en la taquilla de la calle San Antón que, hasta el 28 de febrero, mantiene un horario de apertura de miércoles a domingo, de 11:30 a 14:00 horas y de 17:30 a 20:00 horas, según informa el teatro en su página web.