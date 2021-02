El Gran Teatro de Cáceres sigue sin programación este fin de semana

Ep.

El Gran Teatro de Cáceres continúa sin programación este fin de semana en el que estaba prevista la puesta en escena de 'El coronel no tiene quien le escriba', con Imanol Arias como protagonista, y un concierto de La Habitación Roja dentro de la gira de su 25 aniversario.

Ambos espectáculos, que iban a pasar por el escenario cacereño este viernes y sábado, han sido suspendidos y, en el caso de la obra de teatro dirigida por Carlos Saura, de forma definitiva, ya que se cierra la gira en marzo y no hay más fechas posibles para que llegue a Cáceres, después de tres aplazamientos en la agenda.

La directora del Consorcio Gran Teatro, Silvia González, ha recordado que la obra, basada en la novela de Gabriel García Márquez, tuvo que ser aplazada de marzo a noviembre por la primera ola y, a final de año, tampoco pudo verse por otro decreto de restricciones por el aumento de contagios por coronavirus, al igual que ha pasado ahora con la tercera oleada de la pandemia, en la que se ha cerrado la actividad cultural.

"Es una pena pero no hay más fechas posibles para traer la obra porque cierra su gira en marzo", ha explicado González en declaraciones a Europa Press, en las que ha aclarado que en el caso de que esta semana se decretase la apertura de los teatros, no se ha programado nada porque no da tiempo a organizarlo y se ha decidido suspender los espectáculos que estaban previstos por precaución.

Con estas circunstancias la obra 'Divinas palabras', prevista para el 27 de febrero, puede correr la misma suerte que 'El coronel no tiene quien le escriba' ya que también concluye su gira nacional en marzo.

El montaje del Centro Dramatico Nacional y Producciones Faraute, dirigido por José Carlos Plaza y que también tuvo que ser aplazado, solo tiene esta única oportunidad para venir a Cáceres, por lo que si se decretan nuevas restricciones en esa fecha, también se caerá definitivamente de la programación del Gran Teatro.

PRÓXIMA AGENDA

De momento, las próximas citas del teatro de la calle San Antón que se mantienen en la agenda son las del fin de semana del 12 al 14 de febrero. El viernes está prevista la actuación de Vintage Sextet Music, una nueva formación musical extremeña que conjuga su estreno con la experiencia nacional e internacional de cada uno de sus músicos.

El sábado, día 13, está programado la obra 'Retiro espiritual' con texto y dirección de Francis Lucas, en la que se cuenta la historia de Chamae, un guía que instruye en la búsqueda del equilibrio mental a sus invitados, pero cuando Leticia y Víctor llegan a la 'Casa del Aire', comienza a peligrar toda serenidad.

Para el domingo, 14 de febrero, hay previsto un espectáculo familiar titulado 'Nuestros momentos mágicos' con dos magos y una payasa que presentan una nueva forma de llevar la magia a grandes y pequeños. La historia se desarrolla en una gala en la que la magia, el circo clásico, la comedia y la música se entrelazan para hacer disfrutar a toda la familia.

Cabe recordar que el horario de taquilla del Gran Teatro hasta el 15 de febrero, será de 11,30 a 14,00 horas por las mañanas y de 17,30 a 20,00 horas.