Canceladas las actividades didácticas del XII Ciclo de Música Actual en Mérida y Castuera

Los talleres previstos para el 29 de enero en el Conservatorio Profesional de Música 'Esteban Sánchez' de Mérida y el 5 de febrero en la Escuela Municipal de Música de Castuera, incluidos en el XII Ciclo de Música Actual de Badajoz, se cancelan a causa de las restricciones por la pandemia del Covid-19, motivo por el cual también se aplaza hasta nueva fecha el concierto previsto para el 2 de febrero en Badajoz.

En concreto, el Ciclo de Música Actual está organizado por la Sociedad Filarmónica de Badajoz en coproducción del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) y cuenta con el apoyo de la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz y Fundación CB.

Además de conciertos, el Ciclo de Música Actual organiza desde hace varios años un programa didáctico de talleres, conferencias y encuentros con el fin de acercar la música actual a estudiantes de música.

A su vez, este año el programa incluía escuelas y conservatorios de Castuera, Villafranca de los Barros, Llerena, Mérida y Badajoz, además del Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC).

Así, el 29 de enero la formación invitada, Trío Isimsiz, iba a participar en 'Mira la música actual', una actividad relacionada con el programa que iban a ofrecer en el concierto del 2 de febrero en el XII Ciclo de Música Actual, que también se aplaza hasta nueva fecha debido a la pandemia. Este trío será sustituido por el 'Trío Arbós', según indica la Diputación de Badajoz en una nota de prensa.

Mientras, el 5 de febrero Jesús Jara, especialista en Live Code y cofundador de la Escuela de Oficios Electrosonoros, iba a impartir en la Escuela Municipal de Música de Castuera el taller 'Nothing is real', una propuesta a partir de la obra de Alvin Lucier (Nothing is Real, Vespers, Still Lives, I Am Sitting In A Room, etcétera) en la que, utilizando diversos medios tecnológicos, los participantes explorarían las posibilidades compositivas del espacio y su interacción con el sonido.

Por otra parte, el concierto previsto para el 2 de febrero en el salón noble de la Diputación de Badajoz dentro del Ciclo de Música Actual, que inicialmente iba a ofrecer el Trío Isimsiz, se aplaza hasta nueva fecha debido a las restricciones impuestas a causa de la pandemia de Covid-19. Sustituirá a esta formación en la próxima fecha el Trío Arbós, que este año celebra su 25º aniversario y cuenta con el Premio Nacional de Música (2013), concluye la Institución provincial.