Comerciantes de Cáceres aplauden apertura en mañanas como medida "prudente" y "sensata"

La Asociación de Empresarios del Comercio de Cáceres (AECA) ha valorado de forma positiva la medida anunciada por el consejero de Sanidad, José María Vergeles, sobre la apertura del comercio minorista en horario de mañana --de 10,00 a 14,00 horas y de lunes a viernes-- ya que se trata de una decisión "prudente" y "sensata".



Así lo ha señalado la presidenta de AECA, Paki Campos, quien ha aplaudido esta medida que dará un "respiro" al comercio local. "Empezamos a ver la luz al final del túnel", ha señalado la responsable de la asociación que aglutina al mayor número de empresarios del comercio de la ciudad.



"Era imposible mantener los negocios cerrados por más tiempo", ha aseverado Campos en declaraciones a Europa Press, en las que ha señalado que el sector entiende que la situación sanitaria de la región aboca a decretar restricciones de movilidad, pero ha criticado que estas medidas sean "arbitrarias" y que recaigan en este sector en el que no se ha demostrado que haya contribuido a propagar los contagios.



Según ha indicado la presidenta de AECA, las medidas anunciadas por Vergeles que afectan al comercio local están en la línea de las planteadas por la Federación de Asociaciones de Comercio de Extremadura (Fedacoex), que pedía "flexibilizar" las restricciones con horarios limitados, aforos controlados o cita previa, entre otras propuestas.



Además, los comerciantes reclaman a las administraciones celeridad a la hora de tramitar las ayudas anunciadas para que las subvenciones lleguen "cuanto antes" a los empresarios que han tenido que cerrar sus negocios.



"Nosotros solo queremos que las cifras de contagios mejoren para que podamos trabajar", ha insistido Campos, que cree que ahora "no es el momento" de seguir con las protestas del sector en la calle, sino de sentarse a "negociar" para que esas indemnizaciones se tramiten a la mayor brevedad posible.



Cabe destacar que AECA y otras organizaciones comerciales de la ciudad han organizado la semana pasada dos caravanas de coches (una el martes y otra el domingo) que recorrieron la capital cacereña en señal de protesta por el cierre de sus negocios. "Ahora hay que mirar para adelante y que las administraciones escuchen al sector a la hora de tomar decisiones", ha subrayado.



REUNIÓN CON EL AYUNTAMIENTO



A nivel local, los comerciantes cacereños han mantenido este pasado martes una reunión con la concejala de Comercio del Ayuntamiento de Cáceres, María Ángeles Costa, dentro de la agenda de contactos prevista entre los responsables municipales y el sector.



En ese encuentro se ha puesto sobre la mesa un plan de actuación para 2021 con el objetivo de llevar a cabo campañas coordinadas para promocionar el consumo en el comercio de proximidad. Asimismo, se ha hecho llegar la petición de que las ayudas que se barajan para el tejido empresarial de cara a los nuevos Presupuestos municipales de 2021 puedan llegar a más empresarios y se faciliten los trámites a seguir. "Que no gobiernen a nuestras espaldas", ha concluido Campos.