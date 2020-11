Sheila Blanco 'Puro Gershwin' Trio protagoniza segundo concierto Festival Jazz de Badajoz

El XXXIII Festival Internacional de Jazz de Badajoz ofrece este miércoles, 11 de noviembre, el segundo de sus conciertos en el Teatro López de Ayala con la actuación de Sheila Blanco 'Puro Gershwin' Trio, que tendrá lugar a las 21:00 horas con un precio de entrada de 12 euros.

En concreto, tres músicos habituales del panorama jazzístico nacional, como son la cantante Sheila Blanco, el pianista Federico Lechner y el guitarrista Israel Sandoval, forman este trío de voz, piano y guitarra para rendir homenaje al genial compositor George Gershwin, una de las "piedras angulares no solo de la música de jazz, sino de la historia de la música del siglo XX", según informa el teatro pacense en una nota de prensa.

Así pues, tal y como ha explicado, usando la improvisación y la constante comunicación entre los tres para crear música "expresiva y viva", el trío utiliza muchos de los grandes temas del neoyorquino para disfrutar y dejar su impronta sobre ellos.

De este modo, algunos de los temas interpretados son 'Summertime', 'I got rhythm', 'Nice work if you can get it', 'But not for me', 'I loves you Porgy', 'Someone to watch over me' y algunas otras inspiradas melodías y armonías de Gershwin, la mayoría de ellas con letras de su también genial hermano Ira Gershwin.

Gershwin compuso la mayoría de sus canciones para musicales de Broadway o películas de Hollywood, por lo que la interpretación no solo vocal sino también gestual que aporta Blanco a la técnica pianística de Lechner y a la imaginación de Sandoval "hacen que su concierto posea un fuerte componente escénico", concluye la nota.