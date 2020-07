Cortometraje 'TQ' de María Sánchez Testón inaugura 26º Festival Ibérico de Cine

El cortometraje 'TQ' de la cacereña María Sánchez Testón abre este miércoles, 22 de julio, a las 22,00 horas el 26º Festival Ibérico de Cine (FIC), que presenta cuatro días de cine y música en Badajoz con cortometrajes presentados por realizadores de España y Portugal en los jardines del Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC), así como en las sedes de Olivenza y San Vicente de Alcántara.

Los 24 trabajos seleccionados se proyectarán en tres sesiones del 22 al 24 de julio y el día 25 se darán a conocer los ganadores en el transcurso del concierto 'Música clásica en el cine', que ofrecerá la Orquesta de Extremadura en el Palacio de Congresos de Badajoz a las 21,00 horas.

Tanto en los jardines del MEIAC como en el Palacio de Congresos y en las sedes de Olivenza y Valencia de Alcántara, los aforos serán reducidos para cumplir con las normas de distancia exigidas para hacer frente a la pandemia de Covid-19.

Una edición más, ha continuado, el festival será un punto de encuentro del público con el trabajo realizado por directores españoles y portugueses, y, en concreto, ofrecerá la oportunidad de disfrutar de una muestra de 24 cortometrajes seleccionados entre los 480 de España y Portugal que se han presentado y de los que dos son portugueses y cuatro extremeños.

Sus organizadores han resaltado al respecto que el Festival Ibérico de Cine es el único de los festivales que se celebrará este verano en la capital pacense y que han trabajado por mantener esta edición, a pesar de las circunstancias del momento, para apoyar el trabajo y esfuerzo realizado por productoras y cortometrajistas "en unos momentos difíciles en los que se han suspendido o aplazado numerosos festivales".

"Teniendo en cuenta además que el FIC es uno de los festivales preseleccionadores para los Premios Goya de la Academia de Cine", ha apuntillado, para subrayar que el Festival Ibérico de Cine ofrece comedias, historias románticas y realismo social, y se podrá ver el trabajo de actores conocidos y directores veteranos, así como el de cortometrajistas noveles "cargados de prometedores proyectos e ilusión".

De este modo, en el certamen de este año, concurren cortos de evasión y de invasión estética, de reivindicaciones sociales y de género y, entre los trabajos seleccionados, los hay que han ganado en certámenes internacionales y otros de absoluto estreno.

MUJERES DIRECTORAS

Además, en la edición de este año, es "notoria" la presencia de realizadoras y que en el caso de los cortos extremeños hay cuatro seleccionados en la sección oficial de los 18 presentados, el mayor número hasta ahora y lo que denota su calidad artística.

Ha agregado que se da la circunstancia de que los cuatro son obra de mujeres entre 'There will be monster' de la directora de origen extremeño Carlota Pereda, autora del cortometraje 'Cerdita', rodado en Villanueva de la Vera (Cáceres), que participó en el 24º FIC en 2018 y ganó el Goya al Mejor Corto de Ficción 2019.

También repite la directora pacense Leticia Torres, que en 2016 ganó el premio al Mejor Cortometraje Extremeño y ahora presenta 'Fenomenal'; mientra que María Sánchez Testón, de Cáceres, y Fátima Lianes, de Badajoz, están seleccionadas por primera vez en la sección oficial con 'TQ' y 'Los Huesos Rotos', respectivamente.

Estos trabajos además de concursar en la competición oficial optarán al Premio Reyes Abades al Mejor Cortometraje Extremeño y se proyectarán dentro de la sección oficial, dado que este año no habrá una sesión específica de Cortometrajes Extremeños.

Los dos cortometrajes portugueses seleccionados, de los 23 que se presentaron, también están dirigidos por mujeres. Se trata de 'Sagrada Familia', de Margarida Lucas, y 'Tío Tomás, a contabilidade dos días', de la directora Regina Pessoa, uno de los grandes nombres del cine de animación portugués.

JURADO Y PROGRAMACIÓN

La actriz y directora de cine social Mabel Lozano, también guionista y productora, es miembro del Jurado Oficial del 26º Festival Ibérico de Cine junto al periodista, director y productor Miguel Parra, y la directora de fotografía Nuria Roldós, vicepresidenta de la AEC Asociación Española de Directoras y Directores de Fotografía.

El Jurado Joven del 26º FIC que concede el Premio 'Luis Alcoriza' está integrado por cinco jóvenes de entre 18 y 30 años residentes en Extremadura seleccionados entre los 33 solicitantes de este año y lo integran Leonor Calderón Lavado; Josemi Parra; Fernando Pachón Cárdeno; Elena Galea Pozo y André Felipe Bagorrilha Moreira.

El programa contempla para el miércoles 22 en los jardines del MEIAC la proyección de 'TQ' de María Sánchez Testón, 'Shachiko' de Miguel Esteve, 'Confeti' de Mila Luengo y Sergi Miralles, 'Tres Veces' de Paco Ruiz, 'Casa' de Alberto Evangelio, 'Mad In Xpain' de Coke Riobóo, 'Loca' de María Salgado Gispert y 'Pizza' de Iñaki Rikarte y Aitor de Kintana.

La segunda sesión proyecta el jueves 23 'Fenomenal' de Leticia Torres, 'Julieteta' de Alejandro de Vega y Álvaro Moriano, 'Huesos rotos' de Fátima Lianes, 'Calvario' de Lluís Margarit, '16 de decembro' de Álvaro Gago, 'Sagrada Família' de Margarida Lucas, 'A la cara' de Javier Marco y 'Sin filtro' de Manu Montejo.

Finalmente, el viernes 24 la tercera sesión oficial ofrece 'There will be monster' de Carlota Pereda, 'Un coche cualquiera' de David P. Sañudo, 'A Puerta Fría' de Alex Brau, 'Luz Verde' de Juanma Díaz Lima, 'Tio Tomás, A Contabilidade Dos Dias' de Regina Pessoa, 'Panteres' de Èrika Sánchez, 'Hostile' de Carlos Sánchez Arévalo y 'El cumple' de Pablo Alen y Breixo Corral.