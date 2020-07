Conciertos de Pedrilla vuelven este verano a Cáceres con aforo reducido y reserva previa

El ciclo musical Los Conciertos de Pedrilla, que cada verano organiza la Diputación de Cáceres, vuelven un año más a los viernes de julio y agosto con algunas restricciones debido a las medidas de seguridad dictadas por las autoridades sanitarias.

De esta forma, se limita el aforo de los jardines del museo de la capital cacereña, donde se instalarán 350 sillas, y para asistir a los conciertos se deberá hacer una reserva previa con invitación y acceder una hora antes de los conciertos.



En esta ocasión, Rubén Rubio, Flor de Canela, High Paw ft Cool Up & The Sherlock Horns, Antonio Rey, John Lee Sanders Blues y La Selva Sur, conforman el cartel de esta cita estival que llega a su vigésimo cuarta edición y mantiene su variedad con propuestas que van desde la fusión al reggae pasando por el flamenco o el blues.



Este año se ha dado prioridad a bandas regionales y nacionales y habrá seis conciertos en total que se podrán escuchar los viernes 17, 24 y 31 de julio, a las 22:30 horas, y los días 7, 14 y 21 de agosto, a las 22,00 horas. El presupuesto con el que se cuenta para esta actividad cultural es de 44.000 euros.



De este modo, la presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, ha recordado que la institución se comprometió a no suspender ningún evento cultural, sino a modificar los calendarios, ya que se trata de uno de los sectores más golpeados por la crisis del coronavirus y, mantener el presupuesto cultural, es una forma de ayudar a empresas y artistas.



"Es una apuesta por los cacereños y cacereñas de la provincia, para que puedan continuar disfrutando de actividades culturales variadas y de calidad, y también es una apuesta por las industrias del sector cultural, que necesitan ahora más que nunca, el apoyo de las administraciones públicas", ha señalado la presidenta.



En ese sentido, ha avanzado que pronto se presentará la programación de otra de las grandes citas culturales veraniegas, Estivalia, y ha recordado que está abierta la convocatoria del Plan Re-Activa Cultura, una línea de ayudas a los profesionales de la cultura, hasta el 30 de septiembre, y a la que ya se han presentado unas 50 solicitudes.



Cordero ha presentado este miércoles la programación de Los Conciertos de Pedrilla junto al diputado de cultura, Fernando J. Grande quien ha detallado las medidas extraordinarias de seguridad que se van a adoptar, como la limitación de aforo y acceso, tal y como informa la Institución provincial cacereña en una nota de prensa.



Se contará con 350 sillas, y se tendrá que acceder con reserva previa de invitación. Cien invitaciones se podrán recoger en el mismo Museo Casa Pedrilla, y el resto, 250, a través del enlace https://brocense.dip-caceres.es/events/event/, que se pondrá en funcionamiento a partir del lunes de cada semana previo a cada actuación.



A través de la página se generará un código QR, que habrá que mostrar a la entrada del recinto. Además, habrá que permanecer sentado y con la mascarilla puesta durante todo el espectáculo. Como medida de seguridad también, este año no se entregarán programas de mano, sino que podrán descargarse directamente desde el código QR que aparece en los carteles del evento.



PROGRAMA DE ARTISTAS PREVISTO



En cuanto a los artistas que pasarán por los jardines de Pedrilla, el primero será el bajista cacereño Rubén Rubio, el viernes 17 de julio. Actuará junto a su banda, y presentará su nuevo disco titulado 'Inexorable'. La música de Rubén fusiona el jazz con el funk, el latin, el rock, e incluso ciertas pinceladas de flamenco, todo ello en un directo muy enérgico y con alta carga positiva.



Actualmente, su actividad se centra en acompañar a otros artistas y actuar como bajista de sesión. También, ha dirigido y producido varios trabajos discográficos y a diferentes artistas en directo. La banda que le acompaña está compuesta por una selección entre los músicos más talentosos del panorma musical extremeño.



El grupo Flor de Canela, compuesto por Núria Balaguer (voz), Paula Vegas (piano y coros), Xerach Peñate (batería y coros) y Marta Bautista (contrabajo, bajo eléctrico y coros) se subirán al escenario el viernes 24 de julio. Esta banda barcelonesa, que inició su andadura en 2017, se apoya en el jazz, ahonda en los sonidos del folclore latinoamericano y los conjuga con diversos estilos como el pop, la rumba o el soul.



High Paw ft Cool Up & The Sherlock Horns (Reggae) actuará el 31 de julio. Es una singjay de Vigo nacida en 1993. Su faceta de escritora comienza a tomar forma a los quince años, entre parques y escenarios. En la actualidad, trabaja con especial regularidad con su banda con la que experimenta y crea música con los ritmos cálidos de Jamaica como el rocksteady hasta sonidos más modernos como el hip-hop.



Solid As The Clock (2020) es el primer LP en solitario de High Paw. Un álbum que ha visto la luz oficialmente el pasado 17 de marzo. El trabajo ha sido compuesto, producido y editado en colaboración con el sello discográfico Cool Up Records. El disco trata diferentes temáticas e inquietudes sobre ritmos de Digital Reggae y Rub a Dub.



El flamenco llegará de la mano de Antonio Rey el viernes 7 de agosto. El guitarrista flamenco presenta el espectáculo Dos partes de mí, con el que hace referencia a su origen flamenco y su destino paralelo como músico universal. Este concierto permite que el público se asome al lugar donde se encuentra la rigidez de la tradición jonda y la soltura expresiva del jazz, donde se abrazan Andalucía y África.



John Lee Sanders Blues Band propone una noche de blues el 14 de agosto de la mano del artista estadounidense, John Lee Sanders, que creció en el sur de los Estados Unidos y conjuga el auténtico espíritu del blues con una buena dosis del funk de Nueva Orleans.



Ha trabajado con algunas de las mayores leyendas del género como Bill Withers, Chuck Berry, Freddie King, Steve Wonder, Willie Nelson, Starship, Randy Newman, Jimmy Page, Tower of Power, Donald Fagen y Bonnie Raitt. Actualmente, John Lee toca acompañado por la banda The Blues Messengers, compuesta por Akin Onasanya (batería), Álvaro Fernández 'Dr. Robelto' (bajo), Pablo Hernández (saxo) y Gecko Turner (guitarra y percusión).



El ciclo de conciertos se cierra el 21 de agosto con la fusión de La Selva Sur que propone un viaje musical cosmopolita por las músicas rítmicas más bailables del mundo, llevado al escenario con un directo vibrante, festivo, singular y personal, repleto de letras sinceras y comprometidas. Nace en Sevilla en 2006 germinado por miembros de proyectos tan singulares como O'funkillo, Falso Dogma, Rare Folk o Las Niñas.



La Selva Sur hace su propia relectura de un amplio espectro de las músicas del mundo, donde dan cabida al swing, al reggae, al ska, a las melodías balcánicas con ritmos afrolatinos y todo ello perfumado con un el aroma más sureño, auténtica 'transfusión musical' que une música y fiesta con un lenguaje propio y optimista.