Fatex abre convocatoria para participar en sus premios textos teatrales y autor extremeño

La Federación de Asociaciones de Teatro de Extremadura (Fatex) ha abierto la convocatoria para participar en el XVII Premio de textos teatrales 'Raúl Moreno' Fatex 2020 y el XII Premio de textos teatrales de autor extremeño Fatex 2020.

En concreto, el plazo finalizará el próximo 31 de julio a las 15:00 horas y se tendrá en cuenta la fecha de envío, tal y como ha informado Fatex en una nota de prensa en la que ha puntualizado que se admitirán todos los trabajos que lleguen con posterioridad, siempre que figure en el matasellos la fecha de salida dentro del plazo establecido.

Además, según las bases del XVII Premio de textos teatrales 'Raúl Moreno Fatex 2020', puede participar en este concurso cualquier persona que lo desee y los textos deberán reunir requisitos tales como ser originales e inéditos, no haber sido premiados en ningún otro certamen y no haber sido publicados ni estrenados por compañía alguna, profesional o no.

Igualmente, el autor deberá enviar una declaración jurada en la que acredite que la obra cumple estos requisitos; el texto tendrá una extensión sujeta a los límites de duración que sean "normales" para una representación teatral y cada autor deberá presentar únicamente una obra a concurso, de manera que el autor que presente más de una "quedará descalificado automáticamente".

El jurado será nombrado por Fatex en colaboración con la Junta de Extremadura y las diputaciones de Cáceres y Badajoz, y su fallo será inapelable, en el marco de este certamen en el que se establecen los siguientes premios, un primero de 4.000 euros y la publicación de la obra; y un accésit de 1.000 euros y la publicación de la obra.

Ambos textos se editarán en castellano y portugués en un mismo volumen por las diputaciones provinciales de Cáceres y Badajoz, matizan las bases, según las cuales los autores premiados se comprometen a entregar el texto traducido en portugués para su edición bilingüe y los premios pueden ser declarados desiertos si así lo estima el jurado.

PREMIO DE TEXTOS TEATRALES DE AUTOR EXTREMEÑO

Por su parte, el XII Premio de textos teatrales de autor extremeño Fatex 2020 se regirá por las mismas bases que el XVII Premio de textos teatrales 'Raúl Moreno Fatex 2020', excepto que puede participar en este concurso cualquier persona nacida o residente en Extremadura.

Asimismo, se establece como premio la publicación de la obra por parte de la Editora Regional de Extremadura (ERE) a propuesta del Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Extremadura (Cemart) en la colección Escena Extremeña; y el premio podrá quedar desierto si las obras, según el jurado, no tienen calidad suficiente para formar parte de esta colección.

Finalmente, las bases también incluyen que los autores ceden los derechos de autor para esta primera edición a la Editora Regional de Extremadura y que el autor premiado se compromete a entregar el texto traducido en portugués para su edición bilingüe.