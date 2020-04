Un centenar de empresas culturales piden a instituciones aplazar pero no cancelar eventos

Ep.



Un centenar de empresas culturales o artistas de toda Extremadura se han unido para pedir a las instituciones públicas que se aplacen pero no se cancelen las fechas comprometidas de los diferentes eventos programados en la región, ya que el sector da empleo a cientos de personas a las que están "dejando sin futuro alguno".



El colectivo ha remitido una carta al presidente de la Junta de Extremadura, a la consejera de Cultura, y a los máximos responsables de las Diputaciones de Badajoz y Cáceres para pedir "medidas concretas" ante la "situación excepcional" que está atravesando el sector de las artes escénicas y de la música en la región, debido a la crisis del Covid-19, que ha llevado a la cancelación de multitud de eventos culturales.



Los firmantes recuerdan que el sector cultural es "muy importante para el desarrollo de nuestra región y motor dinámico que alimenta y apoya a otras actividades, como el turismo, el comercio y la gastronomía", por lo que solicitan de las administraciones un "compromiso" para que no se disminuyan las partidas económicas que estaban comprometidas en los presupuestos, tanto regionales como de las instituciones provinciales y locales.



"Debería haber un compromiso con el sector de la cultura, al mismo nivel que el adquirido con otros sectores", recoge la misiva, en la que se advierte que "se está produciendo un contagio de pánico entre organismos y ayuntamientos que están cancelando los contratos firmados". Los artistas consideran que "es importante ver la evolución de la medidas implementadas por el Gobierno Central para valorar qué eventos aplazar y cuales no, minimizando así el impacto económico negativo que esta situación está creando".



Se trata de una medida que, actualmente, depende en gran parte de la "voluntad" de los propios ayuntamientos y la realidad actual, según el colectivo de artistas apunta, "es que están cancelando el trabajo de meses y dejando sin futuro alguno al sector, a medio y a largo plazo".



"Necesitamos la voluntad oficial plasmada en la figura jurídica que proceda en este caso, de que las partidas que se encontraban consignadas para Cultura y Festejos, con fecha anterior al decreto de alarma (R.D 463/2020 de 14 de marzo) no puedan alterarse, a la baja, ni traspasarse a otras partidas o conceptos", recoge la carta enviada a los responsables regionales.



Esta medida se solicita para que los servicios que, en muchos casos, tenían un presupuesto y un precio de mercado previo "no se vean afectados y repercutan negativamente en nuestros espectáculos, formaciones y artistas" ya que, esta situación podría abocar a la desaparición este mismo año a muchas empresas del sector.



INDEMNIZACIÓN DEL 50%



Los artistas y empresas culturales firmantes, que proceden de localidades como Badajoz, Cáceres, Mérida, Don Benito, Navalmoral de la Mata y muchas más localidades extremeñas, proponen que se valore que como estos espectáculos dan empleo a cientos de personas, en el caso que no pueda realizarse la actuación por causa de fuerza mayor, en aquellos contratos ya adjudicados y que no se puedan aplazar las fechas, se abone el 50% en concepto de indemnización a nuestro colectivo y "poder así mantener una mínima red de supervivencia".



Asimismo, el colectivo se pone a disposición de todos los organismos públicos para conjuntamente "implementar las mejores medidas de seguridad e higiene de cara a este verano", con el objetivo de no contribuir a la propagación de la infección. "Nos consideramos parte fundamental y estamos dispuestos a asumir y cumplir todas las medidas responsables que sean necesarias para salvaguardar la salud de la población en el desarrollo de las actividades contratadas", apunta la carta.



En cuanto al plan de pago a proveedores culturales por parte de los ayuntamientos, recuerdan que "existen deudas" con las administraciones locales que incluso datan de años anteriores, por lo que solicitan "un plan de pago de todas las facturas atrasadas", con lo que, aún en las condiciones de alarma sanitaria, "se puede ayudar al saneamiento financiero del sector".



En el punto cuarto de la carta, se reclama que se cumpla "escrupulosamente" el artículo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, es decir que se paguen "todos los trabajos por parte de las administraciones públicas en menos de 30 días", para lo cual se pueden instrumentar varios mecanismos establecidos con los bancos, con el uso de los instrumentos de pago existentes y cualquier otro sistema que se estime adecuado para revertir la situación actual, "que es el incumplimiento del pago en tiempo según la ley".



El sector cultural solicita también "compromiso para los próximos tres años de la contratación máxima posible de artistas, espectáculos, orquestas, empresas de sonido e iluminación y promotoras extremeñas, potenciando así nuestro trabajo y evitando el intrusismo de otras empresas en nuestra comunidad".



Aunque haya artistas o espectáculos exclusivos que son externos a Extremadura, entienden que la contratación de los mismos y los trabajos secundarios que estos generan, se puede cubrir y desarrollar con empresas de la región.



Otro de los puntos solicitados es una bonificación durante el año 2020 y 2021 de un 25% de la cuota diaria por el alta en el Régimen Especial de Artistas, ya que como se prevee que haya menor capacidad de contratación por parte de las administraciones, los precios de venta al público de los servicios sufrirán un descenso, sobre unos costes estudiados anteriormente sin esta coyuntura provocada por el Covid-19.



Reclaman el apoyo a los artistas, bailarines, músicos, actores, montadores, técnicos y colectivos más vulnerable del sector cultural ya que muchos artistas en general sufren una gran desprotección, porque en casi la mayoría de los casos, sólo son contratados por gala o por temporada. Ello supone que en la mayoría de los casos no puedan disfrutar de ayuda al desempleo, por lo que piden que, al menos con un número de galas cotizadas por año en torno a 30, puedan conseguir una prestación del Sexpe.



Para exponer todo lo anterior a las autoridades solicitan una reunión telemática "con quien designen para ser escuchados y poder así paliar los daños que nuestro sector y las innumerables familias que dependen directa e indirectamente de nuestras empresas (artistas, músicos, actores, técnicos, montadores, transportistas... etc), vienen sufriendo antes y agravadas ahora con esta situación", concluye la misiva firmada por Pilar Boyero y Elías Serrano como portavoces del grupo de empresas firmantes.