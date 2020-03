La Red Bibliotecas Extremadura ofrece un servicio gratuito de préstamo online de películas

La Red de Bibliotecas de Extremadura ofrece desde este lunes, 30 de marzo, el nuevo servicio 'eFilm Extremadura', de préstamo de contenidos audiovisuales, a través de la plataforma de contenidos digitales 'eBiblio Extremadura'.



En concreto, este nuevo servicio gratuito comienza ofreciendo un catálogo de más de 11.000 títulos que incluyen películas, documentales, cortometrajes y series que se pueden visualizar a través de ordenador, tableta o teléfono móvil.



Así pues, estos contenidos se suman a los servicios de préstamo de la plataforma 'eBiblio', que ofrece a la ciudadanía extremeña libros, audiolibros, revistas y periódicos electrónicos.



Además, esta plataforma ha realizado 5.922 préstamos durante el mes de marzo, suponiendo un incremento de 1.214 préstamos respecto al mes de febrero. A su vez, los nuevos usuarios de la plataforma han aumentado un 133 por ciento con respecto al mes anterior (de 93 a 217 altas), según ha informado la Junta en una nota de prensa.



Para acceder al nuevo servicio 'eFilm Extremadura' únicamente se requiere disponer de la tarjeta de usuario de la Red de Bibliotecas de Extremadura.



No obstante, aquellas personas que no dispongan de dicha tarjeta podrán solicitarla de manera online a través de un formulario web alojado en la página del Portal de Bibliotecas de Extremadura.



Los centros bibliotecarios de la Red de Bibliotecas de Extremadura tramitarán todas las solicitudes para permitir un acceso rápido a la plataforma.



Los usuarios podrán solicitar en préstamo hasta tres audiovisuales a la semana, independientemente del resto de documentos electrónicos que se tenga en préstamo en 'eBiblio Extremadura'.



Una vez efectuado el préstamo, el usuario dispone de 72 horas para visionar los audiovisuales tantas veces como desee. En algunos casos, según la distribuidora, este periodo puede ser de 48 horas. Además, la disponibilidad de todo el catálogo es inmediata y no son necesarias las reservas de material.



El acceso a la plataforma de préstamo de audiovisuales se realiza a desde la página web de 'eBiblio', a través del icono 'Extremadura Efilm', en la parte superior izquierda de la web, que dirige a la plataforma, donde el usuario deberá identificarse con sus claves de acceso de la Red de Bibliotecas.



Finalmente, también se podrá acceder seleccionando un título audiovisual en el catálogo de 'eBiblio', clicando en la opción 'Visualizar' y, de esta manera, el usuario será dirigido al nuevo servicio.