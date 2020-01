La actriz Julieta Serrano, Premio de Honor del 27 Festival de Cine Español de Cáceres

La actriz Julieta Serrano, intérprete fundamental en el teatro y cine español, ha sido elegida Premio de Honor del Festival de Cine Español de Cáceres, cuya edición número 27 se celebrará entre el 10 de febrero y el 7 de marzo.

En concreto, la intérprete catalana recogerá el galardón en la gala de entrega de los Premios San Pancracio, que cerrará las actividades del festival en el Gran Teatro de Cáceres el 7 de marzo.



La programación del certamen, organizado por la Fundación Rebross, se dará a conocer próximamente y, mientras tanto, Julieta Serrano es protagonista también de una amplia entrevista realizada por el periodista José María Clemente para la revista Versión Original, que se publicará en su próximo número dedicado al festival cacereño.



En esta entrevista, Julieta Serrano valora este reconocimiento como un "estímulo enorme y un gran honor", aunque bromea con la idea de que estos premios quieran decir que no se va a trabajar más, ya que asegura que ella quiere continuar. "Ya me retirará la vida", asevera.



Serrano repasa su vida y su trayectoria y emite opiniones sobre la actualidad como la defensa del progreso que se da entre las mujeres. "Creo que estamos dando un gran paso. Las mujeres estamos avanzando, pero todavía nos cuesta, porque son siglos de estar reprimidas en todos los países. Y tenemos razón. Aunque a veces la razón es peligrosa y te puede llevar a los extremos contrarios, así que hay que tener cuidado y no asustar al hombre, que no seamos nosotras ahora las represivas. Que andemos paralelamente y juntos, que tengamos las mismas oportunidades. Eso tendría que ser así y va ser así", ha señalado.



Este galardón ha recaído previamente en el compositor Alberto Iglesias, el pasado año, el director Pedro Almodóvar, la actriz Petra Martínez, el director y actor Santiago Segura y el director Fernando Colomo.



Este reconocimiento del certamen cacereño se da a conocer en un periodo de reconocimientos, en el que su interpretación en el papel de madre del protagonista de Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar, le ha deparado ya, como actriz de reparto, los premios Feroz, el que concede el programa de televisión Días de cine por su trayectoria, y una candidatura a los Goya que se entregan mañana sábado en Málaga.



Serrano, una de las grandes veteranas de la escena española, cuya carrera se extiende casi setenta años, se ha hecho también acreedora de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, el pasado año, y el Premio Nacional de Teatro en 2018, según informa la organización del festival cacereño en una nota de prensa.



TRAYECTORIA DE LA GALARDONADA



Julieta Serrano lleva más de seis décadas de trabajo en la que se incluyen hitos que han marcado el teatro y el cine español: Las criadas,de Jean Genet, en un montaje de 1969, o las películas Mi querida señorita, de Jaime Armiñán, y Mujeres al borde de un ataque de nervios, de Almodóvar, con el que ahora ha vuelto tras su última y lejana colaboración en Átame en 1990. Curiosamente, Mi querida señorita, Mujeres al borde de un ataque de nervios y Dolor y gloria han sido candidatas al Óscar de Hollywood.



Nacida en Barcelona hace 87 años, Serrano se ganaba la vida como dibujante de piezas de orfebrería después de estudiar en la Escuela de Artes y Oficios, un trabajo que alternaba con el de actriz hasta que el director Miguel Narros la vio en el teatro y le ofreció trabajar en Madrid.



Su carrera teatral arranca en los años 50, y una década después en el cine. Entre su extenso trabajo en las tablas pueden mencionarse sus actuaciones en Medida por medida, Los verdes campos del Edén, Los bajos fondos, la ya citada Las criadas, La casa de Bernarda Alba, Coriolano, Doña Rosita la soltera o El malentendido. Su presencia en el Festival de Teatro Clásico de Mérida la atestiguan papeles en La Orestiada, Medea, Clitemnestra, El mito de Medea y Electra.



Además de las colaboraciones con el autor de Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón, Serrano ha intervenido en numerosas películas, entre las que figuran La prima angélica, Tata mía, El amante bilingüe, Sagitario o El aviso. Y en televisión su rostro ha podido verse en series como Herederos o Algo que celebrar.