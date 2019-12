El Coro Amadeus ofrece un Concierto de Navidad este viernes en Badajoz

El Coro Amadeus-IN de Puebla de la Calzada ofrece este viernes, 20 de diciembre, un Concierto de Navidad, cuyo repertorio será una adaptación del programa 'Singing and Dancing', e incluirá la versión de 'En los montes más espesos', así como una serie de villancicos tradicionales arreglados a dos voces y acompañamiento por Alonso Gómez Gallego.

Además, para este concierto, el Coro Amadeus-IN contará de nuevo con el ballet de cámara de la agrupación para interpretar el tema de su vídeo recientemente estrenado 'The Bird with One Wing'.

Este concierto contará con un programa de mano digital, en el que se aporta mucha y variada información detallada del concierto, tanto del repertorio como artistas, enlaces, noticias, compositores, "sin gasto innecesario de papel".