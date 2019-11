Sean Clapis y Josh Bruneau abren Festival Internacional de Jazz de Badajoz

Sean Clapis Quartet y Josh Bruneau serán los protagonistas del este concierto, que comenzará a las 21,00 horas con entrada gratuita hasta completar aforo.



Nacido en Hartford (Connecticut), Sean Clapis inició sus estudios de guitarra jazz en el Jackie McLean Institute Hartt School of Music en Hartford tutelado por las figuras del jazz Paul Brown y Jimmy Greene.

Posteriormente, Sean consiguió el prestigioso 'Bachelor Music' en la Universidad de Hartford y se graduó en 2009 tomando clases de notables maestros como Rene McLean, Rich Goldstein, Steve Davis o Andy LaVerne.



En 2011, se trasladó a Nueva York donde empezó a tocar en 'Carte Blanche' un grupo de jazz revival con el que viajó por todo el mundo tocando música de los años 20 y 30.

Con sus propios proyectos y, como 'sideman' ha tocado en Estados Unidos tanto en festivales, como en los clubs más prestigiosos.



Desde este año, pasa temporadas en Madrid donde toca habitualmente con los músicos más prestigiosos de la escena madrileña, como el contrabajista y compositor Javier Moreno.



JOSHUA BRUNEAU Y TIMOTHY NORTON



Por su parte, Joshua Bruneau nació en Vermont y estudió en la Jackie McLean Hartt School en Hartford. Sus mentores fueron Nat Reeves y Steve Davis, con los que tocó regularmente, giró con Dionne Warwick y es un asiduo de los clubs de Hartford y Nueva York tanto con sus proyectos y como 'sideman' de otros artistas.



En 2013, se unió al legendario trombonista Curtis Fuller en su gira europea, con el que tocó en los festivales de Zurich, Basilea, Lausanna y Luzerna, Vienna, París, Amsterdam y Atenas. Además de su disco de debut 'Bright Idea' feat Steve Davis & Ken Fowser se puede encontrar a Josh en las grabaciones del Ken Fowser Quintet.



Por su parte, Timothy Norton es un contrabajista y compositor, natural de New England y residente en Brooklyn, Nueva York, ciudad esta última en la que ha compartido escenario con Jason Palmer, Ralph Peterson, Joel Frahm, Jeff Watts y otros. Educador en el Lincoln Center, Berklee College y Longly School of Music, Timothy ha trabajado como 'sideman' en muchas grabaciones convirtiéndose en una importante figura de la música contemporánea.



Finalmente, Jesse Simpson es batería y pianista. Nacido en Graton, reside en Brooklyn, Nueva York, y creció tocando en la escena de la Bahía de San Francisco donde estudió con el legendario batería Donald Bailey. Se mudó a Nueva York en 2007 donde se graduó en la Manhattan School of Music en 2010.



Desde entonces, Jesse ha tocado con Louis Bellson, Marc Copland, Joe Lovano, John Abercombrie o Chris Cheek y ha trabajado con los cómicos Fred Rimen y Janeane Garafalo. Toca habitualmente en Nueva York y hace tours por Europa con diferentes artistas.