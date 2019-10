Se estrena en noviembre la primera producción operística de la Diputación de Badajoz

La primera producción operística de la Diputación de Badajoz, 'El elixir de amor', de Gaetano Donizetti, incluida en su programa Ópera Joven, se estrenará el próximo 28 de noviembre en Badajoz, y cuenta entre su elenco con la voz del barítono Alberto Martínez, de Almendralejo.

En concreto, la puesta en escena tendrá lugar en el Teatro López de Ayala de la capital pacense a las 20:30 horas.



Alberto Martínez es natural de Almendralejo y atesora una trayectoria contrastada. Realizó los estudios superiores de flauta travesera y canto en el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León, obtiene el Máster en interpretación operística en el Conservatorio Superior de Música 'Joaquín Rodrigo' de Valencia y completa su formación con un postgrado de dos años en la International Ópera Academy de Gante en Bélgica.



Ha trabajado con profesores como David Menéndez, Deborah Polaski, Ofelia Sala, Javier San Miguel, Dietrich Henschel o Manuel Burgueras, entre otros, tal y como informa la Diputación en una nota de prensa.



Asimismo, ha debutado los roles de Guglielmo en 'Così fan tutte', Nardo en 'La finta giardiniera' (Mozart), Schaunard en 'La Bohème' (Puccini), 'Le Dancaïre' en Carmen (Bizet), L'horloge y Le chat en 'L'enfant et les sortilèges' (Ravel), The drunken poet y The Winter en 'The Fairy Queen' (Purcell), Brundibar en 'Brundibar' (Krása) o Brabantische Elde en 'Lohengrin' (Wagner).



En el repertorio de zarzuela ha interpretado a Ricardo Martín en 'El barbero de Sevilla' (Giménez y Nieto), Lamparilla en 'El barberillo de Lavapiés' (Barbieri) y Joaquín en 'La del manojo de rosas' (Sorozabal).



En el ámbito del oratorio destacan 'Messiah' de Haendel, 'Requiem' de Fauré, 'Requiem' de Mozart, 'Lazarus' de Schubert o diferentes cantatas de Bach dentro del proyecto 'Bach Studium' dirigido por Alfonso Sebastián.



Alberto ha trabajado con los maestros Javier Castro (Ars Nova), Eduardo López Banzo (Al Ayre Español), Jordi Francés (Sociedad Filarmónica de Badajoz), Alejo Pérez (Ópera Vlaanderen), Benjamin Haemhouts (Casco Phil), Filip Rathé (Spectra Ensemble) y Korneel Bernolet (Apotheosis).



Asimismo, ha actuado en escenarios como el Teatro López de Ayala de Badajoz, Teatro Liceo de Salamanca, el Auditorio Nacional de Música de Madrid, el Palau de la Música y el Palau de les Arts 'Reina Sofía' de Valencia, los auditorios Miry Concertzaal, Minardschowburg y Muziekcentrum De Bijloke de Gante, el Palais des Beux-Arts/Bozar de Bruselas, así como en los teatros de la Ópera Vlaanderen en Gante y Amberes.



Entre sus próximos compromisos destaca su debut en los oratorios 'Ein deutches Requiem' de J. Brahms en el Concertgebouw de Brujas (Bélgica) y el 'Weihnachtsoratorium' de J. S. Bach en las ciudades de Salamanca y Burgos.



Cabe recordar que en la producción y representación de esta obra trabajarán en torno a unos 80 profesionales, entre orquesta, coro, solistas, maquillaje, vestuario, escenografía, equipo técnico y de producción, la mayor parte extremeños. El precio de las entradas es de 9 y 12 euros.