El festival Irish Fleadh de Cáceres ofrecerá seis conciertos, talleres y sessions

El festival Irish Fleadh de Cáceres, que ofrecerá seis conciertos, talleres y sessions del 25 al 27 de octubre, completa su programación con un ciclo de cine irlandés, charlas y talleres sobre cultura irlandesa que se desarrollarán en varios centros escolares de la capital cacereña los días previos a los conciertos.

Así pues, del 21 al 24 de octubre se impartirán talleres musicales en varios colegios, con la banda Craic Addicts, al frente para enseñar a los escolares la música tradicional irlandesa, instrumentos y la importancia de convivir entre todas las culturas.

En concreto, los talleres se impartirán en los colegios Nazaret, Alba Plata, Castra Cecilia, Virgen de la Montaña y Prácticas. Además, como en ediciones anteriores, la Filmoteca de Extremadura proyectará en la semana del cine irlandés los días 22, 24, 26 y 27 de octubre algunos largometrajes como 'The Commitments' (A. Parker 1991), 'More than a barbershop' (F. Otero/X. Fernández 2016), 'Brooklyn' (J. Crowley 2015) y 'Once' (J. Carney 2007).

Ya el jueves, día 24, se ofrecerá una charla en el edificio del Instituto de Lenguas Modernas (antiguo magisterio, Avda Virgen de la Montaña 14) de la Universidad de Extremadura (UEx) sobre estudios irlandeses titulada 'Los silencios revelados de las lavanderías de la Magdalena en Irlanda', impartida por la profesora de la Universidad de Huelva Auxiliadora Pérez Vides.

Esta actividad es una colaboración entre la Asociación de Estudios Irlandeses, la UEx y el festival Irish Fleadh, que organiza la asociación Elgatoalagua.

Mientras, el viernes, día 25, la profesora de la UEx Carolina Amador Moreno presentará el libro 'Oraliity in Written Texts. Using Historical Corpora to investigate Irish English 1700-1900' (Ed. Routledge) en el salón de actos del Palacio de la Generala.

Esta investigación es una colaboración del festival, el Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la UEx y la propia editora Routeledge. Además de los conciertos, el sábado, día 26, la Asociación Ibérica de Gaita Irlandesa (AIGI) programa de manera gratuita el taller 'Pipers's Corner' o 'El rincón del gaitero', que se desarrollará a las 17:30 horas en el Ateneo de Cáceres, situado en la calle General Ezponda.

De este modo, cualquier persona podrá acudir para conocer mejor la gaita irlandesa gracias a charlas y la posibilidad de probar el instrumento de primera mano en 'Try The Pipes'.

Por último, la organización del certamen ha anunciado que la tradicional session de despedida del domingo 27 a las 11:00 horas, modifica su habitual ubicación (Arco de la Estrella) y se traslada a la plaza de Santa María, debido a la celebración de la carrera Tour Universo Mujer organizada por el Consejo Superior de Deportes y Fundación Deporte Joven.