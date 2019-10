García Cabezas califica de “orgullo para la cultura y para Extremadura” XI Ciclo de Música

La secretaria general de Cultura, Miriam García Cabezas, ha afirmado que la XI edición del Ciclo de Música Actual de Badajoz es la muestra de que la cultura “tiene que ser cambio, tiene que ser evolución y tiene que ser revolución”.

Del mismo modo, la responsable cultural ha reseñado que “la cultura es uno de los principales motores de avance de la sociedad”.

García Cabezas ha puesto en valor el apoyo que desde las instituciones, en este caso desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, se ofrece a la música actual, reseñando la necesidad de los poderes públicos de “tener que estar al lado de la música y de la cultura”.

Así lo ha señalado en la presentación de esta edición, en la que ha estado acompañada por Maider Múgica, directora adjunta del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM); Francisco Martos, diputado del área cultural de la Diputación de Badajoz; Antonio Cava Casillas, concejal del ayuntamiento pacense así como por Montserrat Casasola, responsable de Ibercaja y del presidente de la citada Sociedad Filarmónica de Badajoz y director del ciclo, Javier González.

Durante cinco meses, desde el 19 de octubre hasta el 21 de marzo de 2020, esta edición ofrecerá conciertos y actividades paralelas como charlas en Badajoz, Elvas y Villafranca de los Barros, entre otras actividades.

PROGRAMACIÓN

Formaciones como Cuarteto Signum (Alemania); United Instruments of Lucilin, de Luxemburgo; el Ensemble Regards de Francia; el Grupo de Música Contemporánea de Lisboa o solistas como el acordeonista croata Dorde Vasiljevic o el pianista español Alberto Rosado pasarán por el XI Ciclo de Música Actual de Badajoz, que presenta una de las ediciones más internacionales y abierta a nuevos públicos.

Este ciclo, ofrecerá 15 conciertos y 12 estrenos absolutos a lo largo de cinco meses (del 19 de octubre de 2019 al 21 de marzo 2020), además de un ambicioso programa didáctico dirigido a niños y jóvenes, que en esta edición se ha reforzado con talleres participativos, algunos de ellos abiertos al público general.

Para el público infantil y juvenil, también se estrenará un proyecto de creación musical y teatral titulado ‘Struwwelpeter. Cuentos crueles al oído’, que interpretará la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid (JORCAM), dirigida por Jordi Francés, en el teatro López de Ayala el 21 de marzo.

No faltarán en el XI Ciclo de Música Actual de Badajoz estrenos absolutos, como el de Raquel García-Tomás o Gonzalo Navarro, encargos de la Sociedad Filarmónica de Badajoz, o el de la compositora Núria Giménez-Comas, uno de los encargos del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM). Abel Paúl, José Río-Pareja, Santiago Lanchares, José Luis Valdivia Arias, Clara Olivares y Juan Arroyo son otros de los compositores que estrenan obras en Badajoz.

La música de nueva creación llegará a través de conciertos y actividades a otras localidades extremeñas como Orellana La Vieja, Almendralejo, Villafranca de los Barros, Mérida y Elvas (Portugal).

El Cuarteto Signum visitará por primera vez el Ciclo de Música Actual de Badajoz e inaugurará la undécima edición con un concierto el 19 de octubre en el Salón Noble de la Diputación de Badajoz.

Otra de las propuestas internacionales que se presentarán en esta cita con la nueva creación musical llega con ‘United Instruments of Lucilin’, una interesante formación procedente de Luxemburgo fundada en 1999 por un grupo de apasionados músicos que ha estrenado más de 600 composiciones desde sus inicios.

En el concierto de Badajoz, que tendrá lugar el 11 de febrero en el MEIAC, interpretarán dos estrenos absolutos: una obra de José Luis Valdivia Arias, encargo del CNDM, y otra de Clara Olivares, encargo de United Instruments of Lucilin, además de obras de Lachenmann, Lenners y Romitelli.

El acordeonista serbio Dorde Vasiljevic vuelve a Extremadura para ofrecer un concierto el 15 de diciembre en la Casa de la Cultura de Orellana la Vieja, localidad natal del conocido pianista Esteban Sánchez.

Este joven músico ganó el pasado año el Segundo Premio y el Premio a la Mejor Interpretación de Obra Española en el XXI Certamen Internacional de Música ‘Pedro Bote’, que se celebra en la localidad de Villafranca de los Barros (Badajoz).

Además, Dorde Vasiljevic ofrecerá un repertorio de obras contemporáneas y clásicas muy variadas escritas para acordeón.

La figura del compositor y fundador del Grupo de Música Contemporánea de Lisboa, Jorge Peixinho (1940-1995) pianista, director de orquesta y personaje clave de la música portuguesa durante la segunda mitad del siglo XX, también estará presente en el concierto que interpretará el Ensemble que él mismo fundó en 1970, junto a Clotilde Rosa, en el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC) de Badajoz el 3 de diciembre y el 4 de diciembre en la Academia de Música Rodrigues Coelho de Elvas (Portugal).

En este concierto, participarán alumnos de los conservatorios profesionales de Badajoz y de Elvas

Ensemble Regards se estrena en el XI Ciclo de Música Actual de Badajoz con tres conciertos y doble programa bajo la dirección musical de Julien Bénéteau.

El segundo programa que ofrecerá Ensemble Regards sonará el 8 de marzo en la Residencia Universitaria de la Fundación CB (RUCAB) de Badajoz y, en esta ocasión, tocará la saxofonista japonesa Hiroe Yasui, ganadora del Concurso Internacional de Viento y Percusión de Tokio en 2008, y Víctor Huguenin al frente de la electrónica.

El Ensemble Sonido Extremo, integrado por músicos extremeños comprometidos con la música actual, regresa al Ciclo con un exigente programa en el que abordarán el estreno absoluto de la obra ‘Look, sweetie, I found my old projector!… and a bunch of movies’ de Raquel García-Tomás, la compositora y videoartista catalana que el pasado mes de marzo estrenó la ópera ‘Je suis narcissiste’ en el Teatro Real de Madrid.

Otras de las formaciones conocidas y habituales en el Ciclo de Música Actual de Badajoz es el cuarteto de saxofones Sigma Project, que en esa ocasión vuelve para terminar lo que comenzó hace ocho años: el estreno absoluto del Ciclo ‘Khôra’, un ciclo de siete piezas del compositor José María Sánchez-Verdú (Premio Nacional de Música 2003). Este ciclo vio la luz en Badajoz, ya que la primera pieza fue un encargo de la Sociedad Filarmónica de Badajoz.

En esta edición, el programa pedagógico del XI Ciclo de Música Actual de Badajoz se completa con un proyecto de divulgación online y presencial dirigido por el director de orquesta Jordi Francés y la musicóloga Marina Hervás, ambos especialistas en el repertorio de los siglos XX y XXI.

El proyecto incluye tres talleres dirigidos a niños y al público en general, además de contenidos multimedia.

La pianista y diseñadora de sonido Hara Alonso impartirá el taller ‘Cuentos sonoros’, en el que descubrirá a los asistentes cómo aproximarse a los cuentos creando sonidos propios con objetos cotidianos, potenciando así la escucha activa, la interacción con el entorno y la sensibilidad acústica.

El taller se celebrará el 24 de enero en la Escuela Municipal de Música de Villafranca de los Barros y el 25 de enero en el MEAIC de Badajoz.

La psicóloga y pedagoga musical Cristina Cubells propone en un taller didáctico titulado ‘Itinerantes’, un proyecto de creación colectiva dirigido a estudiantes y profesores del Conservatorio Profesional ‘Tomás Bote’ de Almendralejo el 8 de febrero en torno a las obras del repertorio que el Ensemble United Instruments of Lucilin tocará en el MEIAC (Romitelli, Lachenmann, Lenners, Olivares y el estreno absoluto de Valdivia) con el fin de propiciar un acercamiento a los lenguajes, técnicas y procedimientos esenciales de las obras. Este taller se desarrollará el 8 de febrero.

Rob Martínez, de Mutan Monkey, un laboratorio sonoro y creativo catalán, impartirá el taller titulado ‘El mundo amplificado: electrónica DIY’. Este taller se celebrará el 14 de marzo en el MEIAC de Badajoz.

Además de estos talleres, se han programado actividades con alumnos de conservatorios de diciembre a marzo, como una conferencia a cargo del compositor y director Juan Arroyo, miembro de la Academia de Bellas Artes de Francia en Roma, titulada ‘Realismo sonoro mágico. La necesidad de reinventar el sonido’ el 6 de marzo en el Conservatorio Superior de Música de Badajoz a las 12:30 horas.

El Ciclo de Música Actual está organizado por la Sociedad Filarmónica de Badajoz y desde 2015 es una coproducción con el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM). También cuenta con el apoyo de la Junta de Extremadura, Diputación de Badajoz, Ibercaja y Fundación Caja Badajoz.