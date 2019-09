Vara pone en valor la obra y trayectoria del pintor Miguel Ángel Bedate

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha puesto en valor la obra y trayectoria del cauriense Miguel Ángel Bedate, de quien ha dicho que se trata de un pintor "con carácter" y que su obra, debido a sus "múltiples viajes", es la consecuencia "de muchas experiencias".



El jefe del Ejecutivo regional hizo estas declaraciones este pasado miércoles, durante la inauguración de la exposición "Bedate, los sueños de una vida" que se muestra en el Museo de Bellas Artes de Badajoz (MUBA) hasta el próximo 8 de diciembre.



Se trata, según sus palabras, de un artista que "tiene todo menos complejo de localismo y que ha sabido viajar por lugares del mundo donde uno descubre de pronto que el mundo no se termina allí donde termina nuestra visión".

A este respecto, el máximo mandatario extremeño añadió que hay gente muy interesante que "puede enseñar montones de cosas, que puede ayudar a entender mejor la realidad del mundo complejo" actual.



Y es que, en su opinión, "se trata un hombre crítico con el entorno en el que vive, con la realidad en la que vive, con las cosas que ve y que a veces no entiende" y eso es algo que la persona creativa, a través de su pincel, intenta "imaginar de otra manera".



Igualmente, el presidente autonómico apuntó que Miguel Ángel Bedate "pinta cosas que son reconocibles y que tienen que ver con su vida, con sus vivencias, con las tradiciones, la cultura, las vidas". "Con lo que hemos sido y de dónde venimos", añadió.



Asimismo, tal y como informa la Junta en una nota de prensa, calificó la exposición como "un regalo" y definió al artista como una persona "que ha sabido llevar el nombre de Extremadura por muchos sitios aunque no siempre ha sido suficientemente reconocido".



En este sentido, Fernández Vara explicó que con esta exposición "el Museo de Bellas Artes se lo reconoce, exponiendo su obra para que la gente la pueda mirar y admirar y sacar conclusiones y enseñanzas".



Por último, el presidente extremeño señaló que "la parte humana del artista es algo que no podemos olvidar y que hay que entender y comprender y a veces se ve reflejado en los cambios de tendencia que un pintor tiene a lo largo de su vida".



MUESTRA COMPUESTA POR 57 OBRAS



De este modo, el Museo de Bellas Artes de Badajoz (MUBA), dependiente de la Diputación Provincial, acoge hasta el próximo 8 de diciembre la exposición del extremeño Miguel Ángel Bedate y titulada "Bedate. Los sueños de una vida".



Una muestra que inauguraba en la tarde-noche de este pasado miércoles, día 25, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, acompañado del vicepresidente de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas.



El autor nació hace 67 años en Coria y se formó en primer lugar en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Mérida. Pintó su primer cuadro con 11 años, en 1963, y la protagonista era una dehesa con toros. En 1972 presentó su primera exposición individual.



Los visitantes podrán admirar durante este tiempo un total de 57 obras. Más de la mitad son óleos, muchos de gran formato, de 6x2 metros. No obstante, la exposición también acoge grabados, esculturas en bronce o dibujos a carbón o pastel.



Como reconoce Bedate, "por magnitud sin duda es quizás la exposición más importante" que presenta, ya que además recoge su casi 60 años como pintor y en ella se puede ver su evolución como artista".



El cauriense viene de exponer en el país vecino de Portugal, en el Centro Cultural de Cascais, sin embargo apunta que en esta muestra de Badajoz "se verán obras que no se han visto en ningún sitio". "Son obras especiales, de las que no me he querido separar y que he seleccionado de mi colección para que el visitante pueda hacer un recorrido a toda una vida como pintor", ha ahondado.



En este sentido, añade que "quizás era el momento más propicio e ideal" para exponer en el Museo de Bellas Artes de Badajoz, ya que muchos de los que vengan "seguro que van a descubrir a un Bedate diferente al que ya conocían, con obras y temáticas renovadas".



Como indica la directora del MUBA, María Teresa Rodríguez, Bedate es "un artista definido por el cordón umbilical que siempre le ha unido a su tierra, hecho que nunca le ha impedido empaparse de otros lugares y otros momentos históricos que han enriquecido su universo personal".



Rodríguez añade que "su descubrimiento del continente africano hace que éste aparezca en su producción de manera habitual con paisajes y evocaciones exóticas y fauna salvaje, así como sus últimos lugares de inspiración se sitúan en el mundo oriental".



Así, a lo largo de su vida, en sus viajes por Suiza, Francia, Bulgaria, Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, Italia y Sudráfica siempre ha guardado tiempo para visitar los museos y estudiar a otros artistas reflejando en su obra "su respeto y admiración por el mundo artístico de épocas pasadas con reinterpretaciones de imágenes universales dentro de una personal técnica y estética".



Guiños al espectador, como la presencia de relojes en obras de muy diversas temáticas, ofrecen una visión peculiar en muchas de sus creaciones, tal y como informa en una nota de prensa la Diputación de Badajoz.



Calzado Almodóvar, que es el autor del texto del catálogo de la muestra, no duda en señalar que la pintura de Bedate está "en continuo proceso de revisión", y que su estilo pictórico obedece a "una construcción heterogénea de diversas temáticas a lo largo de su extenso proceso de creación, prácticamente todos los recursos plásticos han pasado por las menos del artistas de pincelada suelta y dibujo analítico". Un dibujo que ha sido reconocido en diversas ocasiones con premios y distinciones.



Un claro ejemplo de ello es la obra "Baño en la alberca", inspirada en el cuadro "Eva" de Alberto Durero que se expone en el Museo del Prado.



Por tanto, la exposición se puede visitar por las mañanas, de martes a domingo, de 10:00 a 14:00 horas; por las tardes, de martes a sábado, de 16:00 a 20:00 horas. Asimismo, el lunes el museo permanece cerrado.