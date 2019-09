Raquel Palma estrena nuevo espectáculo sobre lucha femenina en el Gran Teatro de Cáceres

La cantante y actriz Raquel Palma estrenará este sábado, 28 de septiembre, en el Gran Teatro de Cáceres (20:30 horas) su nuevo espectáculo musical titulado 'Cuando manda el corazón', un viaje sonoro por la lucha femenina y por la diversidad sexual desde la II República hasta la llegada de la democracia en nuestro país con la Constitución de 1978.

En concreto, 'Cuando manda el corazón' hilvana un selecto repertorio de canciones de la época, compuestas y cantadas en su día por mujeres, con una texto escrito por la dramaturga y directora Concha Rodríguez para ofrecer, con un toque de humor, una reflexión sobre la situación de la mujer en España y la reivindicación de un amor libre y sin prejuicios en una época artística y de libertad especialmente convulsa.

Así pues, con dirección artística de José Antonio Raynaud y musical de David Lerman, la cantante y actriz cacereña dará vida a este espectáculo como cantante y contadora de historias con el acompañamiento musical en directo de David Lerman (guitarra eléctrica), Juan A. Loro (piano y teclados), Álvaro Fernández (bajo) y Abraham Gutiérrez (teclados y guitarra eléctrica) y Vicky González (batería) y un cuidado montaje audiovisualen el que han participado un centenar de personas, entre actores, figurantes y equipo técnico.

Por el espectáculo desfilarán historias de mujeres compositoras, letristas e intérpretes que, a través del tiempo y de la música, hablan de sus emociones, sus miedos, sus esperanzas.

Y todo ello a través de un recorrido por canciones imprescindibles que Raquel Palma ha rescatado de nuestro patrimonio musical, muchas de ellas apenas conocidas por el público y, sin embargo, fundamentales porque ya en esa época abogaban por la diversidad, la multiculturalidad, la pluralidad, la igualdad de la mujer, la valentía frente al cobarde rumbo de la fila india para dar voz al pensamiento que nace del sentimiento.

A su vez, tal y como informa en una nota de prensa, en el teatro cacereño se escucharán canciones como 'Se dice', una letra de 1933 que cantara Concha Piquer, la voz rebelde y libre de prejuicios de la copla española, que habla claramente del amor libre: "Amar, yo quiero amar con libertad, porque nací mujer, para querer y hacer mi santa voluntad", dice en una de sus estrofas.

También sonará 'La Diputada', de Emilio Carrere y el maestro Manuel Font de Anta, que grabó la prodigiosa tonadillera sevillana Amalia Molina en 1932, en la que se aborda el papel de la mujer en la política y el voto femenino con la frivolidad del género pero que pueden calificarse como coplas feministas dentro del contexto en el que se compusieron y que revierten la imagen de este género musical.

"Llegó la hora del feminismo, y como siempre fui avispada, y en todas partes me llevo algo, me llevé el acta de diputada. En el congreso con Luis de Tapía, estoy actuando de adalid, ¡Viva el divorcio! ¡Vivan mis manos! que aún no han cosido, ¡ni un calcetín!", dice la letra de 'La Diputada'.

Así, 'Cuando manda el corazón' muestra, a ratos no sin comicidad, los límites entre marginalidad y normalidad, y "busca liberar a los espectadores de sus prejuicios, y de la cuadrícula de su mente, con respecto a la generación de nuestros padres y abuelos, que llenamos sólo de recuerdos en blanco y negro", concluye el teatro cacereño.