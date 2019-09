El espectáculo 'Flamenco para recordar' llega al Gran Teatro cacereño

Ep.



El espectáculo 'Flamenco para recordar' llega al Gran Teatro de Cáceres este viernes, día 20, a las 20,30 horas, para hacer realidad el sueño de Carmen Mora, una enferma de Alzheimer con 88 años a la que no permitieron ser bailaora en su juventud.



Ahora su hijo, el coreógrafo y bailaor Paco Mora, que dejó su trabajo en las artes escénicas para cuidarla, ha urdido este montaje para cumplir el sueño de su madre y de paso, reivindicar el papel que juega la música, en este caso el flamenco y la copla, como terapia alternativa en el cuidado de personas con Alzheimer y otras demencias seniles.



'Flamenco para recordar' aterriza en la capital cacereña con motivo de la conmemoración, el próximo sábado, del Día del Alzheimer, para contar la historia de Carmen, una malagueña a la que su padre no la dejó ser artista. Un sueño que sí cumplió su hijo Paco que ha viajado por todo el mundo combinando teatro y flamenco y ha trabajado al lado de artistas como Carlos Saura, Estrella Morente, Sara Baras y Antonio Canales, entre otros.



En 2013 Paco Mora abandona su Málaga natal para dirigir el Centro Artístico de Badajoz (CAB) pero al poco tiempo su madre enferma de Alzheimer, se parte la cadera y acaba en una silla de ruedas, según ha explicado el propio Paco Mora en la presentación del espectáculo que ha tenido lugar este miércoles en el Gran Teatro de Cáceres y a la que también ha asistido la protagonista de la historia.



DE BAILAOR A CUIDADOR



En ese momento decide dejarlo todo y atender a su madre para lo que empieza a formarse en cuidados sociosanitarios y demencias seniles para conocer mejor la enfermedad de su progenitora. De la dureza y la "desesperanza" del cuidado diario y de las conversaciones con su madre en las que le cuenta "con mucha amargura" que no pudo ser bailaora, surge la idea de montar un espectáculo que presente la historia de Carmen y, de paso, le devuelva a él a los escenarios.



Así surge 'Flamenco para recordar', un montaje de dos horas en las que Paco y su madre engranan su vida a través de las coplas y el flamenco que ella escuchaba en su Málaga natal en los años 40. "En cada función, mi madre cumple el sueño de ser bailaora porque cuando acaba el espectáculo todo se le olvida y vuelve a empezar", ha explicado Mora.



La obra se estrenó el año pasado en Almendralejo y se ha podido ver ya en Badajoz, Córdoba y Parla. Después de Cáceres viajará al teatro Távora de Sevilla los días 21 y 22 de septiembre. Málaga, Ciudad Real, Jerez de la Frontera (Cádiz), Alcalá de Guadaira (Sevilla) o Valencia son otros destinos programados para este otoño.



En la presentación ha estado el presidente de Alzhei, José Luis Lázaro, quien ha resaltado los beneficios que tiene para los enfermos volver a escuchar la música de su infancia que le ayuda a mantener vivos sus recuerdos.



Lázaro ha pedido que se realice un censo de personas enfermas de Alzheimer en Extremadura ya que se desconoce cuántas personas están afectadas por esta demencia, aunque se calcula que el 40% de los mayores de 80 años y el 4% de más de 60 años, pueden padecerla.