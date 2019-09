Concha Velasco y Tricicle llegan este otoño al Gran Teatro de Cáceres

Ep.



La comedia 'El Funeral', interpretada por Concha Velasco y Jordi Rebellón, el humor de Tricicle y la música de Diana Navarro, Morgan y Zenet, llegan este otoño al Gran Teatro de Cáceres que ha programado más de 50 espectáculos de música, teatro, humor y magia desde el 19 de septiembre hasta el 8 de diciembre.



'El Funeral' se podrá ver el 16 de noviembre a las 20,30 horas en el teatro cacereño con una Concha Velasco que encarna el papel de Lucrecia Conti, la actriz más importante del cine, el teatro y la televisión de España, que ha fallecido. Se trata del último montaje con el que la actriz se despide de las tablas al igual que también el público puede despedirse de su admirada estrella en esta obra en la que comparte escenario con Jordi Rebellón, Ana Mayo, Irene Gamell y Emmanuel Medina.



La presencia de Concha Velasco será uno de los platos fuertes de la programación del Gran Teatro de Cáceres para la nueva temporada otoñal tras el descanso de verano. Otra de las grandes propuestas es la compañía catalana Tricicle que tienen previsto presentar en Cáceres su nuevo espectáculo, denominado Hits (acrónimo de Humor Inteligente Trepidante y Sorprendente), en el que repasa lo mejor del grupo en cien minutos de gags y que servirá también como despedida del trío.



La cita será triple, el viernes 1 de noviembre a las 20,30 horas y el sábado, día 2, con dos funciones, a las 18,30 horas y a las 21,00 horas, según ha informado la directora del Gran Teatro, Silvia González, en la rueda de prensa de presentación de la nueva programación en la que ha estado acompañada de la directora del Centro de las Artes Escénicas y de la Música (Cemart), Toni Álvares, y del diputado de Cultura de la Diputación de Cáceres, Fernando Grande.



González ha destacado la apuesta por la música con la presencia de artistas como Diana Navarro, Acetre, Morgan o Zenet que presentarán sus trabajos con diferentes estilos, así como ofertas teatrales y dos espectáculos infantiles. "Se trata de una programación variada con todos los componentes de las artes escénicas y para todos los gustos y públicos", ha señalado la responsable del Gran Teatro.



Así, la actuación de Diana Navarro, que presentará el 8 de noviembre su nuevo tour 'Inesperado'; el grupo Morgan, el día 15 de noviembre, con su último trabajo titulado 'AIR', y Zenet, que llegará el 19 de octubre al Gran Teatro con 'La Guapería', un nuevo disco de versiones de boleros cubanos antiguos que se publicó el pasado mes de marzo, son algunos de los platos musicales que se servirán este otoño.



DANZA PARA COMENZAR



Pero antes de estos espectáculos, el teatro cacereño abrirá sus puertas el próximo 19 de septiembre para retomar la actividad tras el parón veraniego, y lo hará con la gala de clausura de los cursos de verano 2019 de la Universidad de Extremadura (UEx), con dos montajes (Mudança y Monstruo de amor) que pondrán en escena el Aula de Danza de la UEx.



El día siguiente, el 20 de septiembre llegará el flamenco con el recital 'Flamenco para recordar... Coplas de un recuerdo', que ofrece un recorrido por las piezas clásicas de estos estilos a través de los recuerdos de Carmen Mora, una mujer de 87 años enferma de alzheimer. El espectáculo está hecho desde la esperanza, la lucha y la investigación a través de la copla y el flamenco como terapias alternativas en el cuidado de personas con alzheimer y otras demencias seniles.



El sábado, día 21 de septiembre, le toca el turno al humor que traerá Juan Amodeo con 'La máquina del tiempo', mientras que el domingo, día 22, se celebrará una gala de Payasos sin Fronteras. El jueves, día 26, se proyectará el documental 'Di+ para seguir adelante', que cuenta la conmovedora historia de lucha y superación de Dimas Viudas García, un joven cacereño de 30 años afectado desde los 12 años por una de las llamadas enfermedades raras: Ataxia de Friedreich.



Ya el viernes 27 la Asociación Musical Cacereña presenta 'Terzettino, ópera y zarzuela', un recorrido por estos géneros con una selección de dúos y tercetos protagonizado por las sopranos Montserrat Martí Caballé y Cecilia Lavilla Berganza, y el barítono Luis Santana, con el pianista Antonio López.



El sábado, día 28, se podrá ver 'Cuándo manda el corazón', un viaje por las canciones e historias que surgieron con la llegada de la II República en 1931 y que culmina con el regreso de la democracia a nuestro país y la aprobación de nuestra constitución en 1978. Canciones e historias que tienen, principalmente, como protagonista a la mujer y la defensa de un amor libre y sin prejuicios.



El montaje tiene como narradora y cantante a la artista Raquel Palma que compartirá escenario con un gran elenco de artistas. Se podrá ver a las 20,30 horas y las entradas están a la venta a 12 euros.



El mes de septiembre concluirá con un concierto de la Banda Sinfónica de la Diputación de Cáceres el domingo día 29, a las 12,30 horas. Bajo el título de 'Mi primer Mozart', la formación dirigida por Antonio Luis Suárez hará un recorrido para los pequeños por la música más característica de Mozart y podrán disfrutar de los sonidos de la trompa, clarinete, piano, etc.



El teatro volverá en octubre (viernes 4 a las 20,30 horas) con la obra Humo de Verbo Producciones que presenta un texto original de Juan Carlos Rubio bajo la dirección de Paco Carrillo. Un concierto de Los niños de los ojos rojos, el 5 de octubre, el Ballet Nacional Ruso de Sergey Radchenko con 'El lago de los cisnes', el 10 de octubre, y el folk del grupo Acetre (el sábado día 12), con otras de las propuestas en la agenda cultural del teatro cacereño.



'La vida de Brian' de la compañía Espacio Trece (domingo 13 de octubre); la obra 'Cómicos, a donde el viento nos lleve' (viernes 18 de octubre) de Morfeo Teatro; el concierto de Zenet, el sábado día 29 de octubre, y 'Los últimos paganos' de Teatro Guirigai, el viernes 25 de octubre, son otras de las ofertas culturales.



No faltarán los espectáculos infantiles con 'Cenicienta y el mundo mágico', el domingo 20 de octubre, o 'Campanilla, una aventura musical', que se podrá ver el domingo 10 de noviembre. Además, el teatro cacereño acogerá la Muestra Ibérica de Artes Escénicas, del 19 al 21 de noviembre, o la obra 'Los Miserables', el día 24, a cargo de la compañía De la Burla.



La compañía extremeña Albadulake pondrá en escena 'Genoma B' el viernes 29 de noviembre y el XV Festival Flamenco de las Minas llegará el 1 de diciembre. El día antes, el 30 de noviembre, le tocará el turno al musical Miss You Michael, un repaso a la discografía del Michael Jackson en un musical que rendirá tributo al 'Rey del pop'.