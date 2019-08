'Buñuel en el laberinto de las tortugas', entre películas españolas preseleccionadas Oscar

Ep./Rd.



'Dolor y gloria' (Pedro Almodóvar), 'Buñuel en el laberinto de las tortugas' (Salvador Simó) y 'Mientras dure la guerra' (Alejandro Amenábar) son las tres películas españolas preseleccionadas para representar a España en la 92ª edición de los Premios Oscar en la categoría de 'Mejor película de habla no inglesa'.

Así pues, la cinta finalmente seleccionada para optar a los Oscar, cuya gala se celebrará el próximo 9 de febrero, se conocerá el próximo 5 de septiembre.



Jesús Vidal, reconocido con el Goya a Mejor Actor Revelación en la última edición por 'Campeones', y Greta Fernández, protagonista de 'Elisa y Marcela', han anunciado estas candidaturas acompañados por la notaria Eva Sanz del Real.



La preselección se ha producido entre un total de 36 largometrajes, que se han podido ver o se verán entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de septiembre de 2019.



El año pasado, los tres largometrajes incluidos en esta preselección fueron 'Handía' (Jon Garaño y Aitor Arregui), 'Todos lo saben' (Asghar Farhadi) y 'Campeones' (Javier Fesser), siendo esta última la elegida finalmente para los Oscar. No obstante, la película de Fesser no consiguió colarse entre las favoritas de la Academia de Hollywood.



Hasta la fecha, solo cuatro películas españolas se han alzado con el galardón en la categoría de 'Mejor Película de habla no inglesa': 'Volver a empezar', de José Luis Garci; 'Belle Époque', de Fernando Trueba; 'Todo sobre mi madre', de Pedro Almodóvar; y 'Mar adentro', de Alejandro Amenábar.

SATISFACCIÓN DE LA JUNTA

Como era de esperar, la Junta de Extremadura ha valorado que 'Buñuel en el laberinto de las tortugas' sea la primera producción extremeña preseleccionada por la Academia de Cine Español para la carrera por los Óscar de 2020, y la primera película de animación que competirá para representar a España en la categoría de Mejor Película Internacional.

La película de producción extremeña, desarrollada por el estudio almendralejense The Glow Animation, está basada en la novela gráfica homónima del autor cacereño Fermín Solís, publicada por la Editora Regional de Extremadura en 2008, y narra el proceso de rodaje de la famosa obra 'Las Hurdes, tierra sin pan' por parte de Luis Buñuel.

'Buñuel en el laberinto de las tortugas' se estrenó mundialmente el 20 de octubre de 2018 en Los Ángeles; en España, la fecha elegida fue el 26 de abril, el mismo día que se presentó 'Las Hurdes', en 1933, tal y como informa la Junta en una nota de prensa.

Actualmente la película se exhibe en los cines de Estados Unidos y, desde su presentación, no ha dejado de cosechar premios, entre ellos la Biznaga de Plata a la Mejor Banda Sonora del Festival de Málaga; Premio Feroz Puerta Oscura; Premio ASECAN Ópera Prima '2019'; Premio Especial del Jurado en el Animation Is Film de Los Ángeles.

Además, en el Festival de Annecy, fue galardonada con la Mención del Jurado y mejor banda sonora; Premios al Mejor Director y Mejor Producción, en el Cartoon Tribute; y Premio del Público a la Mejor Película del 7º Periferias, entre otros galardones.

Asimismo, el largometraje fue beneficiario de las ayudas a la producción de largometrajes de la Junta de Extremadura del año 2016 en el campo de la ficción.

El importe de estas ayudas es de 300.000 euros, correspondiendo 250.000 euros al proyecto de ficción y 50.000 euros al proyecto documental, y tienen como objetivo primordial respaldar las inversiones del sector audiovisual en Extremadura y contribuir a su desarrollo y consolidación, así como al enriquecimiento del patrimonio cinematográfico extremeño.

Por tanto, "con esta preselección, el sector cinematográfico extremeño se posiciona en uno de los espacios más relevantes dentro del panorama nacional e internacional y consigue un logro más dentro de su consolidación como industria cultural en la región", ha sentenciado el Ejecutivo regional.