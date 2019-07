Mojinos Escozíos y Def Con Dos inauguran el Granirock en Quintana de la Serena

El festival Granirock de Quintana de la Serena (Badajoz) comienza este jueves, día 11, con los conciertos de Mojinos Escozios, Def con Dos, Ira Rap, Yo no las Conozco, Noxfilia y Lorena Moreno.

Ya el viernes llegará el turno de Soziedad Alkoholica, Non Servium, Gatillazo, The Locos, The Zombie Kids y The Buzzos, mientras que el sábado completan el cartel del certamen Mala Rodríguez, Boicot, Mafalda, Sons of Aguirre & Scila, Space Elephants y Anarchics.

Bajo el título 'La diversidad nos hace libres' este año se ha apostado por un cartel con "alguna de las bandas más destacadas del panorama nacional", además la Asociación Juvenil 'Quercus Ilex' ha creado un dispositivo de atención para atender cualquier acto "violento o intimidatorio" que pudiera producirse.

Asimismo, se puede acceder mediante un abono que incluye los tres días más el camping a un precio de 40 euros, o adquirirse por días suelto, siendo el jueves la entrada a un precio de ocho euros, mientras que el viernes y el sábado asciende a 22 euros.

Cabe recordar que el festival se celebrará durante los días 11, 12 y 13 de julio en esta localidad pacense, en la que residen unas 4.600 personas y que esta edición espera recibir más de 8.000 visitantes.