Vara destaca la relevancia del periodismo y la abogacía en una democracia

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha agradecido al autor la invitación a la presentación de su libro del que ha destacado el enorme esfuerzo y trabajo en su creación y ha puesto en valor varias cuestiones, entre otras, que es un periodista escribiendo sobre el mundo de la justicia y la abogacía, otra de “sus pasiones”.

En relación al mundo de la información, ha dicho que “nos hemos acostumbrado a que el periodismo tiene un papel secundario en una democracia y esto no es real” porque “no existe democracia donde no hay libertad de prensa o donde no hay libertad del ejercicio profesional”

Esto entroncado con el mundo de la justicia equivale a que con buenos abogados la justicia funciona y tiene garantía de éxito. De hecho, en España, cualquier persona por el mero hecho de serlo, tiene derecho a defensa jurídica gratuita y esto también es una garantía de la democracia.

Ha recomendado la lectura del libro, al que ha calificado de entretenido, porque permite acercarse a la historia de España a través de sus protagonistas, que son los abogados, ya que cuenta el papel que éstos han tenido en el devenir de nuestro país, a su juicio, “enormemente relevante” y aporta novedades interesantes.