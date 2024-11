Gobierno de Cáceres incorporará a Presupuestos de 2025 propuestas "sensatas" de PSOE Y Vox

Ep

El Gobierno del Ayuntamiento de Cáceres sigue preparando el borrador de los presupuestos para 2025 que incorporarán propuestas "sensatas" de PSOE y Vox, que han hecho llegar estos grupos municipales y que el Ejecutivo del PP está estudiando para "lograr un acercamiento" y poder sacar adelante las cuentas.



"Estamos abiertos a cualquier iniciativa que redunde en el interés de Cáceres, dejando a un lado cualquier cuestión ideológica que nos pueda separar y centrándonos en las iniciativas que beneficien a la ciudad y que nos puedan unir", ha señalado el portavoz del Gobierno local y concejal de Economía, Ángel Orgaz, que confía en conseguir los apoyos necesarios, dada la minoría del PP que cuenta con once concejales por lo que no se alcanza la mayoría suficiente.



Cabe recordar que las cuentas de 2024 salieron adelante con los votos de los dos concejales de Vox pero, a raíz de la ruptura de la formación de Santiago Abascal con los gobiernos 'populares', si se diera el caso el PP necesitaría, al menos, la abstención del PSOE para poder aprobar los presupuestos municipales que, según ha avanzado Orgaz, "se llevarán sí o sí a un pleno a lo largo de este año".



"Yo quiero pensar que ninguno de los concejales de la ciudad de Cáceres vota en base a lo que le piden desde Madrid que vote. Yo conozco a los compañeros y creo que van a ejercer una oposición responsable pensando en Cáceres", ha dicho el portavoz municipal en alusión a los ediles de Vox.



Orgaz ha señalado que se está dando "un plazo más que razonable para alcanzar ese acuerdo y ese diálogo", y ha explicado que se han mantenido varios encuentros con los grupos de la oposición, excepto Unidas Podemos, para escuchar sus propuestas y lograr ese acuerdo y conseguir un presupuesto "más enriquecedor", con las propuestas de los otros grupos políticos.



Así las cosas, el equipo de Gobierno trabaja en incorporar las propuestas "que pueden centrar el consenso" y "no en aquellas que nos separan porque entonces sería un proceso muy complejo y difícilmente llegaríamos a un acuerdo".



El portavoz ha indicado que muchas de ellas redundan en el interés de Cáceres y "son en esas propuestas las que nosotros queremos que se reflejen y, por supuesto, queremos dejar fuera de la mesa y fuera del borrador esas propuestas que sabemos que van a distanciar a los grupos municipales".



Al ser preguntado sobre si ha habido algún veto por parte de los socialistas o de Vox respecto del otro grupo, Orgaz ha dicho que no porque, hasta ahora, la negociación se ha hecho bidireccional entre el PP y cada uno de los grupos. "Nosotros estamos trabajando para que las propuestas que nos parecen sensatas y que redundan en el desarrollo de Cáceres, tanto de un grupo como de otro, vayan reflejadas", ha resaltado.



"Y a partir de ahí, cuando cada uno conozca el borrador, tendría que decir qué es lo que le hace apoyar o rechazar ese borrador", ha sentenciado, al tiempo que ha añadido que "si hay un grupo que se descuelga dentro de unas semanas, pues tendrán que decir por qué".