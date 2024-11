Cáceres envía otros dos camiones a las zonas afectadas por la DANA

Ep.



El Ayuntamiento de Cáceres ha enviado este martes otros dos camiones con ayuda humanitaria con destino a las zonas afectadas por la DANA. Con estos son ya cuatro los trailers que se han desplazado a Valencia con los productos donados por los cacereños, y que se han recogido y clasificado en las naves CIFE con la ayuda de voluntarios.



El alcalde cacereño Rafael Mateos ha indicado que quedaría por enviar otro camión para vaciar estas naves municipales y que puedan volver a su actividad diaria. Este quinto camión saldrá cuando se solicite desde la Comunidad Valenciana, ya que se ha pedido que, de momento, "no se hagan más envíos de alimentos ni de material hasta nuevo aviso".



En el almacén municipal situado en el barrio de Pinilla se sigue recogiendo y clasificando ayuda donada por otras entidades o colegios que han promovido campañas de solidaridad con los afectados. "Lo estamos recogiendo y lo estamos almacenando y, cuando desde la comunidad valenciana nos autoricen, haremos un último envío para mandar para allá lo último que se haya recogido que, posiblemente, no llegue ni siquiera a un camión entero", ha explicado Mateos.



No obstante, el 90% de todo lo recogido en la ciudad de Cáceres, tanto de alimentos como de productos de limpieza y sanitarios, está ya entregado en Valencia, por lo que el regidor cacereño ha mostrado su "satisfacción" por la solidaridad de los cacereños y por el trabajo de todos los voluntarios durante estos quince días para hacer posibles estos envíos.



"Por lo tanto, agradecer a esos voluntarios su disposición y su tiempo, así como a empresas cacereñas que de manera desinteresada nos han facilitado los medios económicos, los medios materiales para poder realizar el envío y para poder realizar el transporte hasta la Comunidad Valenciana", ha recalcado.



Mateos ha recordado que las necesidades de las zonas afectadas "no va a ser una cuestión de dos ni de tres días", si no que la reconstrucción "se va a alargar en el tiempo", por lo que se ha puesto a disposición de las autoridades valencianas para lo que necesiten.



Respecto a los policías locales desplazados en la zona, el alcalde ha avanzado que si fuera necesario hacer un tercer relevo hay compañeros que están en disposición de desplazarse. "La ayuda de Cáceres y la mano tendida la van a tener, como la tuvieron desde el primer momento, y yo creo que se ha demostrado que el pueblo cacereño es un pueblo solidario", ha concluido.