Salvemos la Montaña ve "histórica" manifestación contra mina Cáceres con miles de personas

La Plataforma Salvemos la Montaña ha calificado de "histórica" la manifestación contra la mina de litio en Cáceres que este pasado domingo sacó a las calles a unas 7.000 personas según la organización, y 4.000 según los datos ofrecidos por la Policía Local.



Así pues, bajo el lema 'Defiende Cáceres', el colectivo asegura que se han roto "todos los récords" en esta tercera manifestación de oposición ciudadana a la mina que se proyecta en el paraje de Valdeflores, en la Sierra de la Mosca, ya que, lejos de reducirse la movilización social contra el proyecto, "se ha conseguido más del doble de asistencia respecto a la primera manifestación de abril de 2018, cuando la mina se planteaba aún a cielo abierto y casi todos los partidos locales se mostraban contrarios al proyecto".



Ante esta respuesta ciudadana, el colectivo se pregunta si "¿seguirán dando la espalda a la ciudad de Cáceres quienes nos gobiernan en la ciudad o en Mérida?".



"A pesar de la poca información oficial que la minera ha permitido difundir hasta el momento, la ciudadanía ha entendido las advertencias de la plataforma respecto al brutal impacto que tendría la mina, su megavertedero y su megaplanta hidroquímica sobre nuestro acuífero", tal y como ha indicado en una nota de prensa.



Asimismo, considera que la asistencia a la manifestación de miles de personas evidencia que la población "ha entendido que expoliarían y contaminarían recursos como el agua, dañarían nuestro patrimonio, nuestra economía y nuestra salud, dejando graves secuelas que sufriríamos mucho más allá de esta generación".



"No cabe duda de que el bochornoso papel que están jugando las Administraciones Públicas, tanto regional como local, en la tramitación del proyecto ha alentado la asistencia", asegura la plataforma, que critica que "han bloqueado informes técnicos contrarios a la mina, dando por válidas las cuentas de la minera y obviando su incompatibilidad urbanística para declararlo Premia".



De la misma forma, también critica que se han velado gran parte de los datos del proyecto "muchísimo más allá de los términos que marca la ley respecto a la protección de la información industrial sensible y vulnerando el derecho a la información pública".



En cuanto a la manifestación, que recorrió el centro de Cáceres desde la plaza de América hasta la Plaza Mayor, transcurrió sin incidentes y con una pitada cerca de las oficinas del Servicio de Minas de la Junta de Extremadura en Cáceres, para protestar "contra la actitud facilitadora con la minera y de obstrucción permanente hacia la plataforma respecto al proyecto minero", añade.



A lo largo de la avenida de España se fue incorporando gente a la protesta y los manifestantes llegaron a ocupar 4.500 metros cuadrados de la vía pública durante su recorrido, por lo que se ha calculado que unas 7.000 personas asistieron.



En definitiva, se trata de una cifra que se acerca a la dada por la Policía Nacional (6.000 personas), no así con la de la Policía Local, "que se ha quedado inexplicablemente en solo 4.000 asistentes", asegura la plataforma, que ha insistido en que "el éxito ha sido rotundo" y "ha quedado claro que la ciudad no quiere la mina", concluye.