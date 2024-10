Cáritas atiende en lo que va de año a 139 personas sin hogar en sus centros de Cáceres

Ep

El programa de atención a personas sin hogar de Cáritas de la Diócesis de Coria-Cáceres ha atendido a lo largo del año 2024 (a fecha 30 de septiembre), a 139 personas, la gran mayoría hombres (88%) y de nacionalidad española (77%).



En el Centro de Emergencia se han atendido a 97 personas (72 hombres y 25 mujeres) mayoritariamente de nacionalidad española (un 79%). En el Centro Vida se han atendido a 87 personas (70 hombres y 17 mujeres) fundamentalmente de nacionalidad española (78%). Y por los pisos de vida autónoma han pasado 13 personas, en su totalidad hombres, fundamentalmente de nacionalidad española (53%).



La franja de edad mayoritaria es de los 45 a los 64 años, un dato que revela que son las personas con mayor dificultad para conseguir un empleo, prestaciones económicas, o acceder a recursos, por lo que tienen más dificultades para salir del sinhogarismo.



De la personas sin hogar que han pasado por los recursos de Cáritas, un 22% sufre algún tipo de enfermedad mental, y el 31% ha sufrido o sufre algún tipo de adicción. Respecto al empleo, un 56% se encuentra en situación de desempleo, y en espera de una oportunidad para incorporarse a la vida laboral y desde ahí lograr la reinserción social.



Todos estos datos se han dado a conocer este martes en la presentación de la Campaña de Personas Sin Hogar 2024 de Cáritas, que se desarrolla bajo el lema 'El Camino de Santiago es largo y lleno de obstáculos. Caminemos juntos', en alusión a Santiago, una persona sin hogar usuaria del Centro Vida de Cáceres, que ha ofrecido su testimonio y ha relatado las dificultades que tiene en el día a día para recorrer "un camino duro y complejo, lleno de dificultades".



Y es que para las personas sin hogar como Santiago vivir a la intemperie no es fácil y por eso, en esta campaña "Cáritas quiere ser altavoz de las personas que sufren la forma de exclusión residencial más severa y poner de manifiesto una vez más, que no es un problema individual, sino que concierne a toda la sociedad".



Así lo ha indicado el director de Cáritas de Coria-Cáceres, Damián J. Niso, que ha participado en la presentación de la campaña junto al coordinador del Programa de Personas sin Hogar, Pedro Garvi, y el popio Santiago.



Para visibilizar a personas que como Santiago no tienen hogar, se han organizado varias actividades de sensibilización como el flashmob que tendrá lugar este miércoles, día 23, en el centro comercial Ruta de la Plata, con la colaboración de Módulo Superior de Actividades Físicas del IES Al-Qazeres.



Además, este sábado 26 de octubre, tendrá lugar VIII Ruta por la Dignidad que este año discurrirá por Pinofranqueado y en la que participan personas sin hogar para mostrar su testimonio y pasar un día con el resto de senderistas con el que compartirán camino y comida.



La programación concluirá el jueves, 31 de octubre, con la celebración de un nuevo Círculo de Silencio en el paseo de Cánovas, a las 20,00 horas, para sensibilizar a la población



RECURSOS DE ATENCIÓN



El Programa de Personas sin Hogar de Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres cuenta con tres recursos, que son el Centro de Emergencia Social, situado en el albergue municipal del edifico Valhondo, donde se da cobertura a las necesidades básicas, dispone de 9 plazas de hombre y 3 de mujer y está abierto de 22,00 a 10,00 horas.



El Centro Vida, situado junto a la estación de Renfe, cuenta con 16 plazas. Su función como centro de acogida, es la de tratar de ayudar a las personas integralmente, teniendo en cuenta sus complejidades y abarcando mucho más que el simple hecho de dar alojamiento, comida o vestido.



Además se cuenta con tres pisos de vida autónoma de 3 plazas cada uno. Los pisos se configuran como un recurso de carácter asistencial y de promoción de la persona en los que se desarrollan intervenciones de integración social, proporcionando una alternativa de vivienda, como etapa final de los procesos de cambio y mejora, que se encamina a la reincorporación social y laboral de cada persona.



Cabe recordar que la función de Cáritas a través del Programa de Personas Sin Hogar pretende acoger, acompañar y apoyar a este colectivo en el acceso a sus derechos, partiendo de las capacidades y potencialidades que poseen como personas, otorgándoles el protagonismo en sus vidas y facilitando desde el principio la participación en sus propios procesos de recuperación.



En este contexto Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres invita a la ciudadanía, a título personal, a comprometerse y contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas en situación de exclusión o sin hogar, a intentar ponerse en el lugar del otro, o a preguntarse por la realidad que están viviendo las personas más vulnerables, así como a participar en los actos de sensibilización que tendrán durante la semana del 23 al 29 de octubre.



Los últimos informes de Cáritas y la Fundación Foessa han dado luz a situaciones de exclusión mucho más severas, personas con mayor deterioro especialmente psicoemocional. Además, existe una problemática de la vivienda que se va agudizando y aumentan las situaciones de sinhogarismo en hombres, mujeres y familias.



También se hace alusión a una precariedad laboral que obstaculiza a muchas personas a vivir con estabilidad e iniciar proyectos vitales nuevos. Hay más personas en situación de irregularidad administrativa y políticas europeas de extranjería cada vez más restrictivas, que favorecen situaciones de sinhogarismo.