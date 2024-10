Diputación Cáceres cierra actos de su patrón con homenaje a los 54 trabajadores jubilados

Ep

La Diputación de Cáceres ha cerrado este viernes los actos organizados durante toda la semana con motivo de su patrón, San Pedro de Alcántara, con el tradicional homenaje que realiza cada año a los trabajadores de la institución que se han jubilado en este ejercicio y que, en esta ocasión, ascienden a un total de 54, de los que 28 son hombres y 26, mujeres.



En el acto, el presidente de la diputación cacereña, Miguel Ángel Morales, ha resaltado el valor de la política "como herramienta para construir y dar respuestas a las demandas de la gente", algo en lo que juegan un papel importante los trabajadores de la institución por su contribución a posibilitar esos proyectos en la provincia con "seriedad, efectividad y entrega".



"Nada hubiera sido posible sin el esfuerzo de cada uno de vosotros y de vosotras, ya que esta casa es, ante todo, la bandera de la provincia, un territorio que ha avanzado a la par que sus trabajadores y trabajadoras daban todo de sí para el progreso colectivo", ha dicho Morales, que ha añadido que la labor de los empleados provinciales "es la narrativa perfecta del crecimiento de nuestra tierra, la provincia de Cáceres, que hoy es lo que es gracias a vuestros años de servicio público".



El salón de plenos se ha llenado de compañeros y compañeras de trabajo y familiares de los homenajeados, así como con la presencia de la Corporación provincial; la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín; el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, o la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena, además de diputados nacionales y regionales, senadores, representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad y eclesiásticos, entre otros.



UNA JUBILACIÓN DIGNA



Este ha sido el escenario en el que Morales se ha dirigido a esos trabajadores que, a partir de ahora, "ya pueden ejercer un derecho, ejercer el derecho que tienen todas y todos los trabajadores: una jubilación digna", ha dicho, al tiempo que ha agradecido una labor llena de "generosidad y honestidad, que es lo que hace grande la función pública".



En su intervención, también ha puesto en valor el trabajo del servicio público y el papel de la política. "Hay quien piensa que no corren buenos tiempos para la política, y yo me rebelo ante esto, me he rebelado siempre, desde que, en un pueblecito pequeño como es el mío, descubrí el valor de la política, de la acción, del compromiso, del diálogo, del entendimiento, del debate...".



Así, ha pedido acallar "ese ruido que algunos tratan de hacer de la política", ya que, según ha incidido, "la política es una herramienta para construir, y así lo entendemos desde esta corporación, desde esta institución".



"La política es una herramienta con la que podemos dar respuestas a las demandas, a los sueños de la gente, y esto -ha añadido dirigiéndose a los trabajadores y trabajadoras- muy bien lo sabéis todos vosotros, porque sin el trabajo que habéis desempeñado durante esta parte tan importante de vuestras vidas nada tendría sentido". "Ahora espero que podáis decir que ha merecido la pena", ha concluido.



El acto ha estado amenizado por un Grupo de Cámara de la Banda Sinfónica de la Diputación de Cáceres, en el que los homenajeados han recogido el tradicional reloj con el que la institución agradece los años dedicados al servicio público.



Con este acto se cierra la Semana de Puertas Abiertas que ha organizado, un año más, la diputación con motivo de la festividad de su patrón, San Pedro de Alcántara.



Una semana en la que centros educativos, asociaciones y público en general han podido acercarse a conocer las instalaciones, el patrimonio, la historia y el funcionamiento de la institución provincial, visitando sus edificios y sedes tanto en la capital cacereña como en la ciudad de Plasencia. Además, se ha disfrutado de actuaciones por parte de la Banda Sinfónica Provincial y de alumnas y alumnos del conservatorio y las escuelas de Danza y Música, dependientes de la diputación.