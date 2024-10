Desarticulada una asociación ilícita asentada en varias localidades de Cáceres

La Guardia Civil ha desarticulado una asociación ilícita asentada en las localidades de Cáceres, Jaraíz de la Vera y Hervás en una operación en la que han sido detenidas tres personas y otras ocho personas investigadas en la provincia cacereña y en las de Toledo, Córdoba y Pontevedra como autores de los delitos de asociación ilícita y estafa, que habría superado el millón de euros a más de un centenar de víctimas.



En concreto, el principal responsable de la asociación también habría cometido los delitos de amenazas, coacciones, apropiación indebida, lesiones y administración desleal.



La investigación, en el marco de la operación Hervasio, se inició el año pasado a raíz de varias denuncias interpuestas en Jaén por ex miembros de la asociación desmantelada, que habrían sido víctimas de las acciones del principal líder, quien les convenció para vender sus bienes y entregar las ganancias a la asociación.



Gran parte del dinero recaudado estaba siendo invertido en armas, de modo que los investigadores han cifrado en 42.000 euros el dinero invertido en compras de armamento de diversas características, según informa la Guardia Civil en una nota de prensa.



Además, los responsables del grupo persuadían a sus principales colaboradores para la obtención de todas las licencias de armas posibles, especialmente para armas cortas de tiro deportivo.



La estafa habría superado el millón de euros, a través de los ingresos realizados en cuentas bancarias de la asociación. El dinero era desviado inmediatamente a otras cuentas privadas de familiares de los investigados.



SEIS REGISTROS



En los seis registros llevados a cabo se han encontrado más de 80 armas, con un valor total de 73.000 euros, entre las que se encuentran armas ilegales, armas de guerra inutilizadas y armas de aire comprimido. También han hallado silenciadores de armas largas y 7.600 cartuchos metálicos de diferentes calibres.



A su vez, en el interior de los domicilios también se han localizado más de 64.000 euros en metálico y material informático (teléfonos móviles, tablets y ordenadores), valorados en unos 20.000 euros. También hay bloqueadas numerosas cuentas bancarias de la asociación y de particulares investigados.



Han sido identificadas plenamente más de un centenar de víctimas, no descartándose que el número aumente, por existir más afectados y personas vinculadas a esta organización que por miedo o temor no hayan denunciado los hechos con anterioridad.



Cabe destacar que la operación, que ha sido dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Plasencia, ha sido llevada a cabo por el grupo de Información de Jaén, en coordinación con la jefatura de Información y el grupo de Información de Cáceres, con el apoyo de los grupos de Información de Toledo, Córdoba y Pontevedra.