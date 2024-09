La Junta trabaja para determinar "la mejor solución" ante los 'free-tours' en Cáceres

Ep.



La Junta de Extremadura está trabajando para determinar "la mejor solución" ante la proliferación de 'free-tours' en ciudades como Cáceres, y poder evitar de ese modo "conflicto de intereses" con otras modalidades de visitas turísticas.



El objetivo es, así, establecer unas "líneas de actuaciones" para que, por una parte el turista se sienta "protegido", pueda estar "bien" y recibir "un buen servicio", y por la otra que no exista "conflicto de intereses de una parte y de otras".



De este modo lo ha señalado la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, quien ha reconocido que el de los 'free-tours' "es un problema sobrevenido a toda España" en cuanto a los diferentes modelos de visitas turísticas existentes.



"Es un tema en el que estamos trabajando para ver la mejor solución. La intervención de la Inspección de Turismo y cualquier inspección que tenga que ver con una empresa va a estar ahí, y esa parte la vamos a estar controlando continuamente... Pero es cierto que es un problema sobrevenido a toda España en estos dos criterios que hay de llevar el tema de las visitas turísticas", ha señalado Bazaga.



Así, a preguntas de los medios sobre los 'free-tours' en Cáceres -- durante la presentación este lunes en Mérida del facsímil 'Praecationes' de la Biblioteca de Barcarrota--, la consejera ha apuntado que "en breve" comenzará a analizarse la situación en la que se encuentra dicho tema "para tomar una decisión sobre ellos".



"En breve empezaremos a situarnos para ver en qué situación estamos para tomar una decisión sobre ellos... la decisión que nosotros podamos tomar, porque las decisiones no pasan solamente por Turismo, pasa por Economía, pasa por Hacienda, pasa por los ayuntamientos, pasa por muchos...", ha apuntado.



"Estableceremos unas líneas de actuaciones, sobre todo para que primero el turista se sienta protegido y pueda estar bien y recibir un buen servicio, y segundo que no haya conflicto de intereses de unas partes y de otras", ha concluido Victoria Bazaga.