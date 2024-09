Almoharín celebra este fin de semana la VI Feria del Higo

Ep.



La localidad cacereña de Almoharín celebra del 20 al 22 de septiembre su VI Feria Agroalimentaria del Higo, una cita con este producto local que busca potenciar la importancia que tiene para la economía y el empleo en este municipio de 1.800 habitantes, que espera duplicar la población en los días de la feria.



La muestra contará con 15 expositores, cuatro de ellos empresas afincadas en el municipio y dedicadas a la transformación del higo, además de almazaras, artesanos y otros productos agroalimentarios de la comarca.



La inauguración tendrá lugar el viernes, día 20, a las 18,30 horas con la presencia de la secretaria de Estado de Agricultura, Begoña García Bernal, que entregará el premio Innova Ficus a Manuel Mojonero Martín, que ha sido presidente de la cooperativa Regadhigos entre 1994 y 2002 y de 2013 a 2017, y uno de los artífices e impulsores que han hecho posible la creación de esta feria.



La feria será inaugurada oficialmente por el delegado de Gobierno de Extremadura, José Luis Quintana Álvarez, y a continuación, habrá una ponencia a cargo de María Eugenia Búrdalo Nogales, "una mujer con raíces almoharineses y un ejemplo de superación y emprendimiento con su empresa Huecoex", ha explicado la concejala de Festejos de Almoharín, Toñi Fernández.



Fernández ha desgranado la programación en una rueda de prensa junto a la alcaldesa del municipio, Antonia Molina; responsables de la cooperativa Regadhigos y la vicepresidenta Segunda de Hacienda y Administración General de la Diputación de Cáceres, Isabel Ruiz Correyero.



"Este año hemos investigado para dar a conocer a las nuevas generaciones la gran labor que se llevó a cabo en las décadas de los 50 y los 60 con la elaboración y exportación de higos. Para ello, además de una recreación de las diferentes técnicas de envasado y su evolución hasta la actualidad, hemos organizado una mesa redonda con Juan Jesús Collado, gerente de Ecoficus, y con Chenchi Vázquez, Puri Mojonero y José Pérez, los tres conocedores de primera mano de estas técnicas porque trabajaron en esa época", ha explicado Fernández.



Ya el sábado, día 21, a las 12,30 horas se abrirán los stands y los puestos artesanos donde se podrán comprar además de distintas elaboraciones de higo, otros productos derivados del cerdo, quesos, dulces típicos de la comarca, etc. Además, en los alrededores de la carpa están instalados los puestos de artesanía.



A las 13,30 horas tendrá lugar el fallo del concurso gastronómico con platos elaborados con higo y, a partir de las dos de la tarde se podrán degustar las típicas sopas de tomate con higo fresco. Desde esa hora hasta las cuatro de la tarde habrá hinchables para los niños, talleres y después música con el grupo Los Salaítos. Y a partir de las 21,00 horas, tendrán lugar los conciertos con La década prodigiosa y, a continuación, un grupo tributo a Camela para terminar con dj para los más fiesteros.



Para el domingo, día 22, se ha organizado una ruta senderista para caminar entre algunas de las 500 hectáreas de plantación de higueras que hay en el término municipal de Almoharín, el principal productor de higo en la región y que en la actual campaña espera recolectar 1,2 millones de kilos.



La mayoría está ya vendida a países europeos, pero también a otros destinos más lejanos como República Dominicana o Singapur, donde también llega este higo de la especie "calabacita" tan singular, que se ha convertido en el motor económico de Almoharín con más de 300 productores asociados en una cooperativa que emplean a más de 90 personas durante la recogida, el 95% de ellas, mujeres.



UN PRODUCTO HISTÓRICO



La alcaldesa de Almoharín, Antonia Molina, ha resaltado la importancia que la higuera ha tenido a lo largo de la historia porque "ha estado presente en todos los momentos, en todos los lugares, en todos los patios de las casas porque son símbolo de prosperidad, de fertilidad y de buenos deseos".



Molina ha incidido en que la Feria Agroalimentaria del Higo "nació con un objetivo claro, impulsar y potenciar el cultivo de la higuera pero también visibilizar el tesoro agroalimentario que tenemos en nuestra tierra", ha señalado, al tiempo que ha ensalzado la calidad del higo "calabacita", un higo singular por el entorno en el que se cultiva y diferente a cualquier otra variedad.



"El higo es el fruto perfecto, sabroso, nutritivo, que se come bien y no vale mucho. Es un cultivo en alza que tiene mucho que ver con el slow food, con las tendencias de comida saludable. Se dice del higo, y ya lo dijeron los clásicos a los que tenemos que hacer caso, que el higo ayuda a todos aquellos que padecen enfermedades prolongadas. El higo es un buen nutriente para los atletas... da vitalidad a los jóvenes y también ayuda a los mayores a tener una vejez saludable y a parecer más jóvenes, porque quita las arrugas", ha subrayado la alcaldesa.



Molina ha animado a acudir a Almoharín este fin de semana para degustar el higo fresco, el higo seco o a probar las diferentes transformaciones del higo, el vinagre de higo, la torta de higo, la mermelada de higo y, por supuesto, el higo con chocolate.



Por su parte, la diputada provincial Isabel Ruiz ha incidido en la importancia de este "producto estrella" para la comarca que ayuda al desarrollo local, a la creación de empleo y también a la promoción turística de la zona.