El PSOE pide que se expediente a la empresa de limpieza viaria de Cáceres

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cáceres, Belén Fernández, ha pedido que se abra un expediente a la empresa concesionaria de limpieza viaria y recogida de basura, Valoriza, por el incumplimiento del contrato tras nueve meses de prestar un servicio "deficitario".

"Es evidente que están incumpliendo el contrato y llevan nueve meses", ha señalado la portavoz socialista, que ha criticado que "la recogida de basura es deficitaria, los baldeos no se hacen, las calles están más sucias que nunca, la limpieza de pintadas tampoco se hace... y han traído maquinaria antigua", por lo que "es evidente" que no se están ajustando a lo recogido en la contrata.

Fernández cree que "es un insulto a la inteligencia de los cacereños y cacereñas" el hecho de que el Gobierno local diga que "están haciendo más de lo que se les pide en el contrato".

En una rueda de prensa celebrada este jueves para valorar el inicio del nuevo curso político, la portavoz municipal del PSOE ha recordado que antes del verano, su grupo ya alertó de las quejas de los vecinos por el mal funcionamiento del nuevo servicio de recogida de residuos y limpieza, ya que "era una cuestión palpable y visible en la ciudad".

Esas quejas se expusieron en la Comisión de Servicios Públicos, donde el PSOE pidió que se le hicera llegar un informe sobre el grado de cumplimiento del contrato de recogida de basuras y de limpieza viaria.

"No solamente no se nos ha hecho llegar ese informe, sino que parece ser que es ahora cuando se ha empezado a instar a los servicios técnicos para que lo elaboren, y es ahora cuando se han empezado a mantener las conversaciones con la empresa concesionaria", se ha lamentado Fernández.

"Nos llama poderosamente la atención que el portavoz del Gobierno justifique, de alguna manera, la actuación de la empresa, y que diga que está haciendo más de lo que le corresponde en el contrato", ha criticado Fernández, quien ha señalado que eso "no es verdad" porque "si la empresa concesionaria estuviera cumpliendo el contrato en los términos en los que se exprese ese contrato, la ciudad no estaría en las condiciones que está".

En esta línea, ha asegurado que si se cumpliera el contrato "no se habrían eliminado puntos de recogida, no habría retraso en las recogidas de la basura de los contenedores, los baldeos serían mucho más regulares de los que son, se atendería convenientemente a los barrios que están abandonados, la proliferación de ratas y cucarachas no hubiera sido como ha sido en este verano porque la ciudad hubiera estado convenientemente atendida y sobre todo la maquinaria y los recursos humanos que tendrían que poner a disposición serían otros", ha zanjado.

"Estamos hablando de una maquinaria antigua que además de todos los problemas de salubridad y de limpieza está generando problemas de ruido en la recogida de las basuras y además, nos consta, que tampoco se está procediendo al reciclado de la basura, se mezcla toda la basura en los mismos camiones", ha denunciado.

Por todo ello, el PSOE cacereño ha pedido al equipo de Gobierno que "cumpla con su labor" porque la empresa lleva ya prestando servicios nueve meses en la ciudad "incumpliendo un contrato", por lo que "habrá que abrir el expediente oportuno para exigir el cumplimiento de ese contrato", ha concluido.

"SIN AVANCES EN LA CIUDAD"

Respecto al inicio de curso político Fernández ha criticado la gestión del PP porque "en este primer año no solo no se han producido avances significativos en la ciudad, más allá de lo que se dejó listo en la anterior legislatura, sino que vemos importantes retrocesos y continuos errores en la gestión".

Fernández ha recordado que, al inicio de la legislatura, el PSOE manifestó al alcalde Rafael Mateos la disposición, como principal grupo de la oposición, para trabajar en favor del progreso de Cáceres y "evitar que la ultraderecha marcara la agenda política de la ciudad, y eso no ha sido así".

"Cáceres era conocida y estaba siendo referente nacional como ciudad de vanguardia, con un modelo de desarrollo adecuado a nuestros tiempos y referente cultural, y ahora todo eso ha desaparecido", ha dicho Fernández, que ha lamentado que la ciudad define como "logro" la recuperación de los festejos taurinos y la inversión en políticas de natalidad, "entendidas por la derecha a base de subvenciones a asociaciones antiabortistas, cheques bebé o bonificaciones fiscales a familias numerosas que no discriminan en función de rentas".

Asimismo, ha lamentado que el equipo de Gobierno actual no apuestsa por facilitar el acceso a la vivienda, la mejora de los servicios públicos, impulsar del empleo y "desarrollar políticas para que los jóvenes hagan su proyecto de vida aquí".

"El modelo de desarrollo debe trascender más allá del turismo y la cultura", ha subrayado la portavoz, que cree que deben incentivarse la creación de empresas que se impulsó en la anterior legislatura, un modelo que "se ha paralizado". "Me gustaría que me dijeran cuántas inversiones y cuántos inversores se han interesado por la ciudad en este año, porque no ha habido anuncios más allá de los que provenían de la legislatura anterior", ha lamentado.

En su comparecencia, ha recriminado al alcalde que venda como "logros" sus tres proyectos de infraestructuras (reforma de la avenida Virgen de la Montaña, plaza Marrón y complejo deportivo de Nuevo Cáceres), y le ha recordado que "el progreso no se mide en metros cúbicos de hormigón".

Sobre la "supuesta" revolución fiscal prometida por Mateos que ha conllevado la rebaja del IBI, la portavoz socialista, ha indicado que supondrá un ahorro para los cacereños de entre 7 y 10 euros al año, pero eso se traducirá en una pérdida de ingresos para las arcas municipales "que nos va a llevar a pérdida de recursos, y además no se incorpora el recargo a las viviendas vacías para incentivar el acceso a la vivienda, precisamente por falta de medios".

Además ha abogado por la inversión en recursos humanos porque "la carga de trabajo en el Ayuntamiento es enorme", pero a día de hoy aun no se ha convocado la Oferta de Empleo Público de 2024, "que tendría que haber salido en el primer trimestre del año".

En otro orden de cosas, ha asegurado que "Mateos no está defendiendo a la ciudad ante la Junta de Extremadura", en alusión a la falta de presupuesto regional para la construcción del nuevo centro de PROA que "desapareció del presupuesto regional, y el alcalde calla".

Así, el PSOE ha pedido que los próximos presupestos del Gobierno regional para 2025 "reflejen las grandes inversiones que necesita la ciudad para poder progresar". Y sobre los presupuestos municipales del ayuntamiento para el año próximo ha tendido la mano "para aportar propuestas que aborden las necesidades reales de los y las cacereñas".