Mercado franco Cáceres se trasladará al parque empresarial Mejostilla antes de fin de año

Ep.



El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha anunciado que antes de fin de año el mercado franco que se celebra los miércoles en Vegas del Mocho se trasladará al parque empresarial de Mejostilla porque "es una necesidad", ya que los propietarios de los terrenos quieren desarrollar urbanísticamente la zona, algo que no es posible con la instalación del mercadillo en esas parcelas.



"La decisión está tomada", ha subrayado el regidor cacereño que ha recordado que el mercadillo semanal se trasladó a su actual ubicación en 2012 "con carácter provisional", pero han pasado 12 años y sigue en el mismo lugar. Ahora se quieren levantar viviendas allí, "algo necesario vista la demanda de vivienda que hay en la ciudad de Cáceres", ha apuntado Mateos.



Así, el Gobierno local se ha reunido la semana pasada con todos los implicados, empezando por los comerciantes ambulantes de Extremadura, pasando por el sector empresarial de la ciudad y terminando con los vecinos, y "lo que les hemos pedido es que pongan encima de la mesa alternativas o alguna propuesta", en el caso de que no compartan la decisión de trasladarlo a la ubicación elegida por el consistorio cacereño.



"Si no hay alternativas ni propuestas es porque no hay nada mejor que el traslado a la zona de parque empresarial de Mejostilla, y esa misma decisión hemos trasladado también a los grupos municipales", ha resaltado Mateos.



De hecho, en la junta de portavoces de grupos que se celebrará esta semana previa al Pleno ordinario del jueves día 19, se volverá a plantear el asunto. Ante esto, Mateos ha insistido en que "no vale oponerse porque sí", sino que lo lógico es plantear otras posibles ubicaciones que hasta ahora nadie ha puesto encima de la mesa.



En la actualidad son unos 144 vendedores ambulantes los que instalan sus puestos en el mercado franco que, en la nueva ubicación, se colocarán en los viales del parque empresarial con un circuito determinado en forma circular que facilitará la compra y la visita a todos los puestos, además de disponer de suficiente aparcamiento tanto para vendedores como usuarios.



"Yo estoy convencido que cuando se haga el traslado a parque empresarial de Mejostilla o a cualquier otra zona habrá gente de la oposición que salga a decir a mí no me gusta, pero ¿cuál ha sido la alternativa que han puesto encima de la mesa el resto de grupos de la oposición?, ninguna a día de hoy, al igual que ni los comerciantes ambulantes ni los vecinos plantean ninguna otra alternativa", ha recalcado.



Por lo tanto, "la decisión está tomada", ha manifestado el alcalde cacereño que ha añadido que serán los técnicos los que busquen la fecha definitiva para el traslado, al tiempo que se han solicitado también los informes para hacer llegar el autobús urbano hasta la zona y facilitar el traslado de los usuarios. "Por lo tanto, si no hay ninguna otra alternativa, yo espero que antes de fin de año sea una realidad", ha concluido.



Mateos ha hecho estas declaraciones este miércoles a preguntas de los medios sobre este asunto tras la inauguración de las obras de peatonalización de la calle Rodríguez Moñino, que han sido financiadas por la Diputación de Cáceres y que han concluido ya para convertir esta zona comercial en una plataforma peatonal.