Mateos pagará la multa de la Junta Electoral de Zona pero insiste "no se hizo nada ilegal"

Ep.

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha anunciado que hará frente a la multa de 300 euros que le ha impuesto la Junta Electoral de Zona (JEZ) por incumplir la ley electoral durante la campaña de los pasados comicios europeos del 9 de junio por "exaltación de logros" en una rueda de prensa que ofreció el 4 de junio, al tiempo que ha insistido en que "no se hizo nada ilegal".

La resolución de la JEZ viene dada por una denuncia interpuesta por el PSOE que en principio no se estimó y que fue recurrida a la Junta Electoral Provincial, la cual ha instado a la de Zona a admitir la denuncia e interponer la sanción al regidor cacereño por la rueda de prensa en la que realizó anuncios de inversiones y por utilizar las redes sociales institucionales para difundir las mejoras en la plaza de toros.

"Es una decisión que no comparto, pero que respeto", ha dicho el alcalde este lunes que ha recalcado que su equipo de gobierno "lo único que hizo fue seguir trabajando por esta ciudad", y ha insistido que lo que se hizo fue dar publicidad a una serie de medidas importantes que se iban a llevar a cabo y se informó del "éxito que había supuesto la vuelta de los toros a la ciudad de Cáceres, porque era un dato objetivo y no había un uso electoral".

Así, ha subrayado que "en ningún caso se quiso interferir en el proceso electoral, sino simplemente ser transparentes en la gestión municipal y no paralizar la gestión de un ayuntamiento porque hubiese elecciones europeas".

"Más allá de eso, yo la decisión, pese a que no la comparto, la acato y, por lo tanto, he dado instrucciones el pasado sábado que no se recurriese y adquiriría firmeza y, por lo tanto, nada más que decir a este tema", ha zanjado Mateos que ha atribuido la denuncia del PSOE a "una pataleta" por sus malos resultados electorales.

NAVE OCUPADA EN LA RIBERA DEL MARCO

El alcalde ha hecho estas declaraciones tras la presentación de las actividades de La Noche del Patrimonio, cuando también ha sido preguntado por la nave municipal que un colectivo ha ocupado en la Ribera del Marco, sobre lo que ha anunciado que hay una orden de desalojo, ya que no se ha solicitado el uso de ese inmueble por los cauces legales.

"Cuando hay una ocupación de un bien municipal no se puede mirar para otro lado", ha señalado Mateos, que ha recordado que hay mucho espacios municipales cedidos en uso a diferentes colectivos que lo han solicitado, pero no aprueba "la vía de la ocupación" porque "no se puede tomar la propiedad ni el uso de un bien municipal".

"Hay una orden de desalojo de ese inmueble", ha espetado el regidor, que ha añadido que los servicios técnicos se acercarán a ver las condiciones en las que se encuentra y, una vez que se valor, "si hay alguna petición de uso sobre ese inmueble y reúne las condiciones, se cederá, al igual que se cede a otros muchos colectivos", pero por ahora no le consta que ese colectivo haya pedido el uso de ese inmueble.