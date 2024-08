El SES confirma caso de fiebre hemorrágica por virus Crimea-Congo en el área de Plasencia

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado un caso confirmado de paciente con fiebre hemorrágica por virus Crimea-Congo, en el Área de Salud de Plasencia.



En concreto, se trata de un varón de 65 años ingresado en el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, que actualmente se encuentra estable, tal y como informa el Ejecutivo regional en una nota de prensa.



Durante los días previos al inicio de los síntomas, el paciente residió en Madrid y en Plasencia; y se desconoce el lugar donde sufrió la picadura de garrapata.



El enfermo va a ser trasladado en las próximas horas al Hospital Gómez Ulla de Madrid, el hospital de referencia para tratar este tipo de infecciones; un hecho que se suma a la petición de la familia, al ser un paciente desplazado de la Comunidad de Madrid.



Así pues, desde que el SES tuvo conocimiento del caso se han puesto en marcha todas las medidas y actuaciones establecidas para este tipo de patologías, recogidas en el marco de la Red Española Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE).



RECOMENDACIONES DEL SES



Para evitar picaduras de garrapata, el SES recomienda no pasar por zonas con hierbas altas, ya que estos insectos suelen esperar a su hospedador en la parte superior de la vegetación; procurar caminar por el centro de los senderos y no sentarse o tumbarse en sus orillas.



También se sugiere no tocar ganado, ni animales silvestres. Utilizar ropa adecuada, de colores claros, pantalón largo metido por dentro de los calcetines, manga larga, gorra y camiseta por el interior del pantalón.



Además, utilizar repelentes acaricidas comerciales adecuados; y mantener un tratamiento antiparasitario adecuado en perros, detalla el Ejecutivo.



Tras volver del campo, recomiendan ducharse y revisar si hubiese alguna garrapata adherida al cuerpo y lavar la ropa con agua caliente; y realizar una correcta desparasitación de los animales de compañía y del ganado.