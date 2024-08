Diputación Cáceres y Junta arreglarán vías extracción de madera quemada en Gata y Hurdes

La Diputación de Cáceres y la Junta de Extremadura trabajarán conjuntamente para disminuir efectos de los trabajos de extracción de la madera quemada en los incendios de Gata y Hurdes de 2023.



Los alcaldes de las localidades afectadas han trasladado el problema que están viviendo tanto en carreteras como en caminos debido a la circulación de camiones de gran tonelaje que están sacando la madera quemada. El tránsito está dañando e interfiriendo en las comunicaciones y el día a día, tanto de los habitantes como del turismo.



El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha sido el encargado de promover una reunión de los representantes municipales con el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, Ignacio Higuero, en la que se ha hecho un repaso de los daños tanto en carreteras provinciales, como caminos rurales de la Junta y, de alguna manera también, algunos caminos municipales.



Según Morales, se van a inventariar estos daños para hacer una estimación de las necesidades y solucionar "cuanto antes" el problema, así arreglar las carreteras, porque es "importante sacar toda esa madera, limpiar el monte, regenerarlo", pero también es "fundamental" garantizar que estas vías de comunicación "tan importantes" para Las Hurdes y Sierra de Gata estén "en perfecto estado".



Los daños han sido ocasionados por la circulación de camiones de gran tonelaje para la extracción de madera por carreteras y caminos que no están preparados para este peso, tal como ha explicado el alcalde de Pinofranqueado y presidente de la Mancomunidad de Las Hurdes, José Luis Azabal.



Con la saca de la madera, "la circulación se ha duplicado, y aunque el mes de agosto ha descansado algo de camiones, ha aumentado en cuanto a turismo, y en unos días los camiones volverán, y aún nos queda año y medio o dos años de obras forestales, por lo que hay que reparar todo lo causado".



El vicepresidente y diputado de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial de la Diputación de Cáceres, Fernando García Nicolás, ha indicado que, tras este encuentro, la Diputación y la Junta han acordado constituir un comité de coordinación entre técnicos para "mejorar la seguridad mientras se están realizando los trabajos e interferir lo menos posible en los otros usos de la carretera, bien el que hace la gente que vive en los pueblos, bien el del turismo o de otra actividad".



Además, García Nicolás ha destacado el compromiso de la consejería para atender y reparar daños que se han producido en las carreteras provinciales y caminos por ese tráfico excesivo de camiones de gran tonelaje, así como el compromiso de reunirse con las empresas encargadas de estos trabajos forestales para evitar situaciones de inseguridad.



Entre estas situaciones, se encuentra el depósito y acopio de madera en taludes que pueden producir arrastres y generar accidentes o, en época de lluvia, provocar que el agua "discurra por donde no tiene que discurrir".



CARRETERAS AFECTADAS



Entre las carreteras afectadas en estos últimos meses en Las Hurdes y limítrofes por esta cuestión está la CC-112, de Ex-109 a Ex-205 por Gata y Torre de Don Miguel; CC-114, de Ex-205 a límite con Salamanca, por Cadalso y Descargamaría; CC-120, desde Ex-204 a Ovejuela; CC-121, desde Pinofranqueado a Sauceda; CC-122, de Pinofranqueado a Aldehuela; CC-125, desde CC-122 a Horcajo; CC-134, desde Ex-204 a Cambrón; CC-135, de Vegas de Coria a límite con Salamanca por Nuñomoral y Casares de las Hurdes; CC-136, desde CC-135 a Aceitunilla; CC-143, de Ex-204 a Riomalo de Arriba por las Mestas, Cabezo y Ladrillar, y CC-144, de Las Mestas a límite con Salamanca.



Tanto el presidente de la diputación como el consejero han insistido en la importancia de la colaboración institucional. "Este es un claro ejemplo de la colaboración que tiene que haber entre las instituciones, más allá de las diferencias, es un acuerdo para solventar los problemas y dar soluciones a los ciudadanos, esto tiene que ser la política".



En este sentido, el consejero ha señalado que la citada comisión coordinará las obras y la salida de los camiones a las carreteras para que sus usuarios "no sufran más problemas".



Posteriormente se mantendrá una reunión con las empresas forestales y madereras que están trabajando en la zona para explicarles cómo realizar los trabajos de almacenamiento de la madera para no perjudicar la circulación.



Y, una vez finalizadas las obras la Junta y la diputación se reunirán para ver "el presupuesto y la ejecución de las obras de arreglo de las vías estropeadas".