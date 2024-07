PP subraya que servicio Obstetricia Hospital Coria "sigue con su habitual funcionamiento"

El Partido Popular de Extremadura ha asegurado este viernes que el "servicio de guardias de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Coria continúa con su mismo funcionamiento y no ha sufrido ningún cambio".

Así pues, tal y como añade la formación popular, actualmente "se encuentra cubierto el 95 por ciento del servicio", y asegura que "tendrá cubierto la atención a las pacientes a través de Urgencias incluyendo los partos".

De esta forma ha replicado el PP, a través de una nota de prensa, a las declaraciones realizadas por la portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, Isabel Gil Rosiña, este pasado jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura, en las que asegura que el SES "ha decidido cerrar el servicio de ginecología y obstetricia del Hospital de Coria" durante varios días de este verano, por lo que se derivarán a las mujeres a los hospitales de Plasencia o Coria, que tachó de "temeridad".

Ante estas críticas, el PP reafirma que "se está atendiendo a todas las parturientas y no ha existido ninguna queja", por lo que asegura no entender "este afán del PSOE de buscar problemas donde no los hay, engañando a todos los extremeños con un tema sanitario", lamenta.

Finalmente, insiste en que el PP que "desde el SES se sigue trabajando para cubrir todas las guardias de lo que queda de verano", concluye.