Mateos confía en que Vox actúe por el "interés general" de Cáceres y facilite acuerdos

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, espera que la ruptura de gobierno regionales del PP y Vox no afecte a los ayuntamientos, tal y como ahora ha propuesto Santiago Abascal, por lo que confía en que los dos concejales de la formación en el Ayuntamiento de Cáceres actúen por el "interés general" de la ciudad y sigan propiciando acuerdos para sacar adelante proyectos.



"La relación con el Grupo Municipal de Vox es muy fluida, muy fructífera y se han llegado a acuerdos importantes", ha dicho Mateos, que cree que "por encima de las ideologías están los proyectos y por encima de los partidos están los ciudadanos".



Por eso, confía en que los concejales de Vox del Ayuntamiento de Cáceres "pongan el interés general de Cáceres y de los cacereños por encima de cualquier estrategia nacional".



"Nosotros vamos a seguir trabajando en lo que nos ocupa y lo que nos preocupa, que es que Cáceres avance, que Cáceres progrese, y para eso contaremos con el Grupo Municipal de Vox y contaremos con el resto de grupos del Ayuntamiento de Cáceres, con los que también vamos a buscar acuerdos en las próximas fechas", ha adelantado.



En esta línea, ha asegurado que no espera que los ediles cacereños de Vox sigan las indicaciones de Madrid y opten por "bloquear" el presupuesto para el año que viene, ya que la minoría del PP hace necesario votos de otros grupos municipales y, en el caso de 2024, fue Vox quien ofreció ese apoyo para sacar adelante las cuentas municipales, mientras el PSOE y Unidas Podemos votaron en contra.



"A mí no se me pasa por la cabeza porque yo creo que la política en Cáceres hay que hacerla desde Cáceres y creo que el Partido Popular de Cáceres, y este alcalde ha dado ejemplo en más de una ocasión, que por encima de cualquier otra cosa están los intereses de Cáceres y yo confío en que así sea también en el caso del grupo municipal de Vox", ha concluido.