Trabajadores de Atento en Cáceres piden ayuda al alcalde y al consejero de Economía

Ep

Los trabajadores de Atento en Cáceres han secundado el segundo día de huelga tras el conflicto laboral abierto con la empresa de multiservicio telefónico que quiere trasladar a Madrid a 50 trabajadores del servicio técnico de Movistar, a los que ha ofrecido un teletrabajo "mixto" de tres días en Madrid y dos en Cáceres. El primera jornada de huelga del pasado martes fue secundada por el 97% de la plantilla cacereña.

Este viernes, la mayoría de los 270 trabajadores y algunos familiares se han concentrado en las puertas del ayuntamiento cacereño tras la última propuesta planteada por la empresa en la reunión celebrada ayer jueves, que no es aceptada por los trabajadores.

El próximo lunes, se prevé que Atento notifique la lista de los 50 trabajadores que serían trasladados, ya que hay 62 afectados, pero a 12 se les cambiaría de servicio y permanecerían en la capital cacereña.

Ante esta situación, el comité de empresa se ha reunido con el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, quien ha mostrado su apoyo a los trabajadores de Atento ante este conflicto laboral y ha pedido a la empresa "que haga una negociación real y escuche y atienda sus reivindicaciones".

También está prevista una reunión con el consejero de Economía de la Junta de Extremadura, Guillermo Santamaría, para trasladarle la situación y pedir una mediación.

Mateos cree que la empresa está aplicando un procedimiento que "a todas luces no es el correcto o desde luego es susceptible de mejorar", al tiempo que ha criticado que "la voluntad negociadora creo que no es la deseable y la que a mí me gustaría que fuese".

Así ha recordado que el conflicto colectivo se abrió el día 1 de julio y se ha dado de máximo de 15 días para cerrarlo; se han fijado en este tiempo 5 reuniones y lo que se pone encima de la mesa es la movilidad geográfica de más de 50 trabajadores que prestan servicio en la ciudad con sueldos bajos y circunstancias familiares que afectarían a su vida personal.

"Por ello, le pediría a la empresa que abra un periodo de reflexión y de negociación real con los trabajadores y con las fuerzas sindicales representantes de los trabajadores, porque creo que a día de hoy muchos de ellos están prestando su trabajo por teletrabajo y por lo tanto la movilidad geográfica se puede suplir con el teletrabajo", ha incidido el alcalde.

En este sentido, Mateos ha recordado que la empresa tiene deslocalizada gran parte de su actividad y, por lo tanto, "se puede prestar el servicio desde Cáceres para empresas y servicios de otros puntos de la geografía nacional e incluso internacional, ya que lo permiten las nuevas tecnologías".

"Lo que le pido a la empresa es que se siente a negociar y busque una solución. La solución no puede pasar por dejar a 50 ó 60 trabajadores de Cáceres en la calle y decir que cumplen ofreciéndoles un traslado a Madrid o a otros puntos de la geografía española. Ahí no vamos a estar nunca y les muestro todo mi apoyo", ha resaltado.

"ES UN ERE ENCUBIERTO"

Por su parte, el secretario del comité de empresa de Atento en Cáceres, José Manuel Palomino, ha insistido en que la empresa lo que está planteando es "un ERE encubierto" que "está siendo utilizado como fraude de ley" para obligar a trabajadores con muchos años de antigüedad a que "renuncien" y se vayan con la indemnización mínima marcada por ley.

"Confiamos en que las medidas que el alcalde les proponga, la empresa realmente negocie y vea que es factible el trabajo en Cáceres, porque lo es, y abran el abanico de negociación a nuevas medidas", ha dicho Palomino.

Además, ha insistido en que se abra "una negociación real" con la empresa "para intentar que no se produzcan esos desplazamientos innecesarios a Madrid de los trabajadores".

Palomino ha acusado a la empresa de un "inmovilismo total" de su postura de trasladar a ese medio centenar de trabajadores a Madrid. de la empresa. Atento abrió en Cáceres el centro de atención telefónica en el año 2000 y cuenta en la actualidad con 270 trabajadores, de los cuales 62 están afectados por este conflicto laboral, de los que 12 cambiarían de servicio, aunque se quedarían en Cáceres.

Y, ha concluido que "la propuesta que nosotros estamos haciendo es teletrabajo 100% presencial en Cáceres, sin tener que desplazarse a Madrid".